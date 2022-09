Nei luoghi di Martin Lutero, a Venzone Domenica 11 settembre

Una domenica pomeriggio-sera nel "salotto fra le mura" di Venzone per un evento particolare, organizzato dalle coop Farfalle Nella Testa di Bordano e Slou di Muzzana del Turgnano in collaborazione con la ProVenzone, sotto l’egida del Ministero della Cultura ed il patrocinio del Comune di Venzone. Si inizia con la visita guidata a "TiereMotus - Storia di un terremoto e della sua gente" ed al centro storico di Venzone. Dalle 18:30, poi, presso i ruderi della chiesa di San Giovanni Battista lo spettacolo"Nei luoghi di Martin Lutero" con una narrazione esclusiva da parte di Federico Orso, l'ultimo Contastorie del Friuli, ed il concerto per piano-solo di Patrizio Fariselli, storico tastierista degli Area, una delle band più importanti del rock jazz italiano del XX° secolo, e poi compositore di musiche per cinema, teatro, danza e televisione oltre che collaboratore di Roberto Vecchioni in vari concerti e album.