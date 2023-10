Nel Carso devastato dagli incendi: domenica 8 ottobre escursione alla scoperta della rigenerazione del territorio

Un’inedita, interessante escursione nel Carso devastato dagli incendi dell’estate 2022, per osservare come il territorio è cambiato a causa del fuoco e come la natura si sta rigenerando: è la proposta della Riserva naturale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa per domenica 8 ottobre, quando gli esperti del Centro Visite Gradina – gestito dalla Coop Pavees – condurranno i partecipanti su un itinerario che ricalcherà proprio le lingue di fuoco sviluppatesi nel torrido mese di luglio dello scorso anno, quando quasi 6000 ettari di bosco erano andati persi a causa di roghi, con l’esito di una profonda, vistosa modifica all’ambiente naturale. C’è però il rovescio della medaglia, perché il fuoco rappresenta anche un fattore di rinnovamento del bosco: e proprio su questo aspetto si focalizzerà la camminata, che inizierà alle 14.30 (ritrovo nel parcheggio del Circolo Culturale Kremenjak di Jamiano) e si concluderà alle 17.

Il percorso, adatto a tutti – possono partecipare anche famiglie con bambini -, si sviluppa su sentieri e piste forestali, per una lunghezza di circa 5 km; sono consigliati un abbigliamento comodo, scarpe da trekking e una scorta d’acqua.

La partecipazione è gratuita, grazie al contributo del Comune di Doberdò del Lago e della Regione Friuli Venezia Giulia, ma è richiesta la prenotazione, effettuabile al numero

+39 348 794 2822 o all’indirizzo mail escursionidoberdo@pavees.it.