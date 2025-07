Nel weekend quattro giorni di festa a Ragogna tra gusto, musica e attività

Dal 31 luglio al 3 agosto nel parco festeggiamenti torna “Ragogna nel Cuore”, la festa estiva organizzata dalla Pro Loco. In programma quattro serate con spettacoli, sport, piatti tipici e musica dal vivo per tutti i gusti. Protagonista dell’edizione 2025 sarà il gusto della cucina locale con piatti che raccontano la creatività e le radici di Ragogna. Oltre al celebre ‘Ragognocco’ e ‘Meraviglie di Ragogna’ – proposta già apprezzata nelle scorse edizioni – si affianca la novità ‘Ragovega’, piatto vegano pensato per unire gusto e sostenibilità. Completano l’offerta un’enoteca con vini locali e un’area birreria con produttori del territorio.

Giovedì 31 luglio si apre con la serata “Aspettando Ragogna nel Cuore”, a partire dalle ore 20.00 uno spazio dedicato a famiglie e bambini, con uno spettacolo di bolle di sapone e la proiezione all’aperto del film Il ritorno di Mary Poppins. Venerdì 1° agosto, dalle 18.00, spazio allo sport e all’inclusione. Dopo l’inaugurazione dell’evento si terranno le esibizioni della scuola Karate-Do e della scuola di danza Phoenix, con giovani atleti e performer con disabilità. La serata musicale sarà animata da Radio Studio Nord e, nell’area relax, dal dj set in vinile di Dj Cult. Sabato 2 agosto la festa prosegue con un focus sul volontariato e sul coinvolgimento sociale. Dalle 18.00 giochi, letture, mercatino solidale e stand informativi a cura delle associazioni locali. In serata il concerto Aurora Rays Band in una delle rare tappe italiane. Domenica 3 agosto la giornata si apre con gli appuntamenti all’aria aperta: la MagnaLonga – camminata gastronomica, la discesa fluviale sul Tagliamento e un’escursione cicloturistica guidata. Dalle 12.00 pranzo nell’area verde del parco con menù dedicato, mentre dalle 18.00 spazio al mercatino artigianale. In serata, l’atteso ritorno di “Dilettanti allo Sbaraglio” con musica dal vivo e scenografie, e la terza edizione del Rago Raga Music Festival.

La festa si conferma come un’occasione per vivere Ragogna in tutte le sue sfaccettature: dal paesaggio alle tradizioni, passando per la cucina, la musica e le relazioni tra le persone. Un programma che unisce generazioni diverse, valorizza il territorio e coinvolge attivamente associazioni, volontari, produttori e artisti locali. Un appuntamento pensato non solo per intrattenere, ma per rafforzare il senso di comunità e il legame con il paese. Tutte le informazioni, le prenotazioni e il programma completo sono disponibili sul sito www.prolocoragogna.it