“Nella tempesta” via Zoom per immaginare il mondo (nonostante Covid-19)

Le Invasioni Creative tornano in modalità live dal 25 maggio all’8 giugno con cinque incontri ad accesso libero via Zoom. Si parte il 25 maggio con il laboratorio di drammaturgia sociale “Nella tempesta” con Michele Cavallo, realizzato in collaborazione con associazione Diritti a prescindere - DAP, Hattiva Lab Onlus e Cooperativa Sociale Itaca.

Ritornare al mondo di prima o immaginare un mondo possibile nonostante il Covid-19? “La tempesta” di William Shakespeare può diventare una bussola, tanto che l’opera teatrale del sommo drammaturgo e poeta inglese di Stratford-upon-Avon può diventare un viaggio condiviso in cinque incontri, il primo via Zoom il 25 maggio, con l'obiettivo di creare insieme una mappa di esplorazione.

Ogni opera d’arte chiede di essere utilizzata per il proprio viaggio e oggi più che mai, asserragliati in casa, distanti ma uniti nonostante la Fase 2, le stesse questioni di Prospero potranno risuonare nella nostra vita quotidiana. “Nella tempesta” offrirà un’isola sulla quale vivono gli esuli, lo smarrimento di coloro che approdano naufraghi, l'ignoto di un mondo perduto (pre Covid-19) e un mondo mai visto. Prospero ci ha mostrato come l’esperienza del dolore, della sventura, della perdita possano essere il punto di partenza per una nuova vita, mentre l'isolamento è la condizione per ripensare la "normalità".

“La tempesta” sarà così il viaggio condiviso tramite una partecipazione attiva suddivisa in 5 incontri laboratoriali, oltre al primo del 25 maggio le altre date saranno definite con i partecipanti. Durante il percorso il gruppo di partecipanti svilupperà un progetto comune, la realizzazione creativa di una pagina web che racconti la navigazione “Nella tempesta”.

Per iscriversi è sufficiente inviare una e-mail a invasionicreative.udine@gmail.com con nome, cognome, età, residenza, breve bio e selfie.

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/557636054893138/

Link dal sito: https://invasionicreative.com/