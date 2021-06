Neurala società di Boston, attiva nel settore dell’Intelligenza Artificiale, ha scelto Trieste per aprire la sua filiale europea

La società di Boston, attiva nel settore dell’Intelligenza Artificiale, stabilirà in Friuli-Venezia Giulia la sede della controllata “Neurala Europe”. Friulia parteciperà all’operazione con un aumento di capitale di 1 milione di euro, fattore questo che probabilmente è stato determinante per la scelta.

Così Neurala, realtà statunitense fondata da Massimiliano Versace e specializzata nelle tecnologie legate all’Intelligenza Artificiale applicate ai processi industriali, avvierà una partnership con Friulia finalizzata alla nascita di “Neurala Europe” che avrà sede a Trieste. La finanziaria regionale ha sottoscritto un aumento di capitale del valore di 1 milione di euro come parte dell’operazione di funding di 12 milioni di dollari complessivi portata avanti da Neurala, con l’obiettivo di incrementare la patrimonializzazione e sostenere il piano di sviluppo della Newco, che prevede, tra l’altro, l’assunzione in regione di risorse ad alta specializzazione nei prossimi anni.

Neurala nasce dal genio intuitivo di Massimiliano Versace, professore di Intelligenza Artificiale alla Boston University e fondatore del dipartimento Neuromorphics Lab presso la stessa università. Cresciuto a Monfalcone, dopo essersi laureato in Psicologia all’Università di Trieste, nel 2001 con il supporto di una borsa Fulbright si trasferisce negli Stati Uniti dove continua a coltivare la sua passione per la Neuroscienza e le tecnologie applicate all’Intelligenza Artificiale.

Insieme alla consorte Heather Ames e ad Anatoli Gorchet, nel 2006 fonda Neurala, società che si specializza nello sviluppo di tecnologie legate al deep learning applicato all’Intelligenza Artificiale fino a diventare una realtà affermata in tutto il mondo. In 15 anni di lavoro Neurala ha portato avanti attività di ricerca e studio nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale e, anche grazie alla collaborazione con la NASA, DARPA, National Science Foundation e con altre agenzie di ricerca e università statunitensi, è riuscita ad applicare i suoi software su più di 56 milioni di devices (smartphone, telecamere intelligenti, droni, robot e macchine industriali). Nel 2020 ha lanciato il nuovo prodotto Neurala VIA (Visual Inspection Automation), finalizzato al miglioramento del controllo qualità nel processo produttivo dell’industria manifatturiera.

Nei primi mesi del 2017 Neurala aveva già concluso negli Stati Uniti un importante round di funding da circa 15 milioni di dollari che le ha permesso di finanziare lo sviluppo di nuove tecnologie utilizzate nei propri prodotti.

Attraverso la controllata Neurala Europe, Neurala intende accrescere il proprio peso in Europa, dove hanno sede numerose realtà clienti che operano nel settore manifatturiero (in particolare in Germania e in Italia).

La scelta del Friuli-Venezia Giulia come sede di Neurala Europe si deve alla riconosciuta eccellenza di diverse realtà accademiche (SISSA, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine) con cui sarà possibile instaurare fruttuose collaborazioni finalizzate anche alla formazione delle future risorse interne. Neurala Europe avrà un ruolo fondamentale per lo sviluppo della clientela in Europa e per il lancio di nuovi prodotti, grazie all’utilizzo del know-how della casa madre Neurala per tutti i clienti con sede produttiva in Europa.