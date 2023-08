Nico Pepe internazionale a Casablanca: doppio impegno per il direttore componente della giuria e docente Atelier di Commedia dell’Arte

Doppio impegno per il direttore della Nico Pepe, Claudio de Maglio, alla 35 edizione del FITUC Festival International du Théâtre Universitaire di Casablanca, componente della giuria e docente dell’Atelier dedicato a maschere e personaggi della Commedia dell’Arte.

Dopo il prestigioso premio per la regia consegnato lo scorso anno a Claudio de Maglio per lo spettacolo presentato al FITUC, il Festival Internazionale di Teatro Universitario di Casablanca promosso dalla facoltà di Lettere e Scienze Umane Ben M’Sik dell’Università Hassan II di Casablanca in Marocco, quest’anno il direttore della Nico Pepe è stato invitato a tenere un Atelier sulla Maschera e i Personaggi della Commedia dell’Arte oltre a unirsi alla Giuria del Festival, presieduta da un noto attore e regista del Marocco Mohamed Choubi, dalla giornalista e critica teatrale Bouchra Amour, dal docente universitario Mohamed Benzidan e dalla professoressa Anca Similar, docente di teatro per la Romania.

La fitta kermesse di spettacoli, incontri e conferenze (dal 24 al 30 luglio) quest’anno ha visto la partecipazione di scuole di teatro provenienti dall’Arabia Saudita, il Marocco, Germania, Bangladesh e Italia, tutte appartenenti al circuito internazionale ITI Unesco. Molto interesse anche per l’Atelier condotto da de Maglio, al quale hanno preso parte 30 iscritti che a conclusione di tre intensi giorni di lavoro, hanno offerto una emozionante restituzione finale. “Vedere con quanta passione e entusiamo i partecipanti e in particolare le donne, si sono lasciate coinvolgere nell’uso della maschera e del personaggio di Commedia” racconta de Maglio “mi ha colpito e una volta di più posso confermare che quello della Commedia dell’Arte è un linguaggio universale. Aggiungo inoltre che la considerazione in cui è tenuto il teatro e in generale le arti performative, testimonia come il Marocco abbia a cuore la cultura dello spettacolo, compreso il settore educativo. Lo testimonia il festival stesso giunto alla sua 35 edizione, le strutture e le sale teatrali a disposizione, il ruolo della formazione teatrale nel sistema universitario del paese”.

La partecipazione a questo festival rinnova una collaborazione che la Nico Pepe ha avviato da tempo e che promuove la scuola di teatro in molti paesi europei e extraeuropei: una virtuosa circolarità accresciuta da SAFest, il festival estivo che porta a Udine studenti e docenti di accademie e scuole teatrali di tutto il mondo.