Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha nominato il prof. Nicola Casagli nuovo Presidente dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS.

Casagli, che ha avviato le procedure di nulla osta per l’espletamento dell’incarico presso l’Università degli Studi di Firenze in cui ricopre l’incarico di Professore ordinario di Geologia Applicata presso il Dipartimento di Scienze della Terra, subentra alla prof. Maria Cristina Pedicchio il cui mandato era scaduto il 14 ottobre scorso. Casagli resterà in carica per il quadriennio 2020-2024.

Professore ordinario di Geologia applicata presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi Firenze, Casagli è nato a Livorno il 29 settembre 1965.

Laureato in Scienze Geologiche all’Università degli Studi di Firenze, ha poi conseguito un Master in meccanica delle rocce all'Imperial College di Londra, e un dottorato di ricerca in Geologia applicata all’Università degli Studi di Ferrara.

Esperto di rischi geologici, instabilità del terreno, tecnologie di monitoraggio, telerilevamento, caratterizzazione e modellazione geologico-tecnica, geofisica applicata.

È stato Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e membro del Senato accademico dell’Università degli Studi di Firenze.

Da 14 anni è Responsabile del Centro di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile presso l'Università degli Studi di Firenze e membro della Commissione Nazionale Grandi Rischi. Presidente del Centro per la Protezione Civile dell’Università degli Studi di Firenze.

Fondatore e Presidente eletto per il triennio 2021-2023 dell'International Consortium on Landslides (ICL). Membro del World Centre of Excellence on Landslide Risk Reduction dell’International Programme on Landslides. Vicepresidente dell’International Consortium on Geo-disaster Reduction (ICGdR).

Fondatore e Chair Associate della Cattedra UNESCO per la prevenzione e la gestione sostenibile del rischio idrogeologico.

Adjunct Professor of the UNESCO Chair on Geoenvironmental Disaster Reduction Shimane University (Japan).

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. Florence Ambassador.

Confratello onorario della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze.

Autore di quasi 600 pubblicazioni scientifiche e di 4 brevetti industriali

È stato coordinatore e organizzatore di 78 progetti e programmi di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, nazionali e internazionali, con partecipazione di molteplici unità di ricerca, finanziati da primari Istituti di Ricerca e Enti italiani ed esteri.