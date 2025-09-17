Niente corteo dell’ultradesta cittadina a Udine. La “passeggiata per la sicurezza” diventa “statica”

Alla fine il corteo “per la sicurezza” del 19 settembre a Udine non si farà: è stato infatti vietato dalla questura. La manifestazione denominata “passeggiata per la sicurezza” che doveva iniziare rimarrà statico. La causa del diniego alcuni ” post istigatori pubblicati e poi cancellati, l’adesione di un grande numero di persone riconducibili all’ambiente ultras della curva nord, l’indisponibilità a modificare il tracciato” – Così scrive in una nota il questore di Udine Pasquale Antonio De Lorenzo.

Come è noto a denunciare i toni violenti nei post degli organizzatori della manifestazione era stato nei giorni scorsi Andrea di Lenardo – capogruppo alleanza verdi sinistra il comune che dopo aver appreso del divieto imposto dal Questore ha emesso una nota: “Ringraziamo il questore di Udine per la scelta responsabile di vietare il corteo presentato come “per la sicurezza” a causa, si legge nell’atto di prescrizione, della “pubblicazione di post palesemente istigatori, successivamente cancellati dal promotore dell’iniziativa”, da noi segnalati. Il diritto a manifestare verrà comunque garantito, ridimensionando l’iniziativa in un sit-in statico.

Ciò dimostra che avevamo ragione nel ritenere molto preoccupanti le violente parole dell’organizzatore Eddie Speranza, giustificate invece dalla minoranza di destra. Sarebbe stato il colmo manifestare per la sicurezza mettendo a repentaglio proprio la sicurezza cittadina, parlando di “fare la festa”, “curare” e “spedizioni punitive la prossima volta”.

La sicurezza è un tema serio e trasversale, che non va strumentalizzato politicamente ma affrontato dalle istituzioni competenti con professionalità e misura”.