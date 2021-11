Niente mercatini di Natale a Udine

Contrariamente a quanto si pensava, per il secondo anno consecutivo il tradizionale mercatino di natale con le casette rosse, non allieterà lo shopping natalizio nel centro di Udine. Motivi organizzativi hanno fatto desistere gli organizzatori. Noi in buona fede avevamo dato per scontato, essendo usciti dal lock down, il relativo allentamento delle misure di contenimento dalla pandemia consentissero l 'allestimento, ma il Comune di Udine con una breve e più che sintetica nota ci ha comunicato testualmente: "i mercatini di Natale in Piazza I Maggio a Udine, quest'anno non si terranno". Un peccato ovviamente per quella che stava diventando una apprezzata tradizione.