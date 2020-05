Niente nave lazzaretto a Trieste, la Regione, a furor di popolo, ha deciso di abbandonare l’idea

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Forse ha prevalso il buonsenso: la Regione Fvg letteralmente accerchiata dalla contrarietà diffusa anche all'interno della propria maggioranza avrebbe bloccato la trattativa per la nave ospedale “Allegra” che averebbe dovuto ospitare gli anziani delle case di riposo contagiati dal Covid-19. Come da più parti suggerito si starebbe pensando all'utilizzo di due piani dell'ospedale Cattinara per i quali nelle scorse settimane era stato prefigurato l'allestimento come area di terapia intensiva e subintensiva per far fronte a un eventuale boom di ricoveri. Se la notizia dovesse essere confermata si metterebbe fine ad una vicenda dai contorni non certo chiari e che faceva acqua da tutte le parti, compresa quella che riguarda la cooperativa sociale socio sanitaria Arkesis, con sede legale a Portogruaro, che si era aggiudicata il mega bando dell'Asugi per il reclutamento di oltre 160 sanitari fra medici, infermieri e oss. Anche su questo fronte pare vi siano alcune stranezze. Insomma forse si è evitato all'ultimo momento non solo un potenziale spreco di risorse pubbliche per il noleggio milionario della nave.