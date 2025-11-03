Nives Meroi e Romano Benet ad Artegna per gli 80 anni della Sottosezione SAF-CAI

La Sottosezione SAF-CAI di Artegna celebra quest’anno gli 80 anni di fondazione (1945–2025) con una serata speciale dedicata alla montagna, al valore della condivisione e all’alpinismo d’eccellenza.

Sabato 8 novembre 2025, alle ore 20.30, al Teatro Monsignor Lavaroni di Artegna (Piazza Marnico), saranno ospiti Nives Meroi e Romano Benet, due tra i più noti alpinisti italiani, protagonisti dell’incontro dal titolo “Si vince e si perde insieme”, con la moderazione di Anna Piuzzi.

Coppia nella vita e nella cordata, Meroi e Benet hanno scalato tutti i quattordici Ottomila della Terra senza ossigeno né portatori d’alta quota. La loro è una storia di passione, fiducia e solidarietà, un racconto che unisce il coraggio dell’impresa alla profondità del legame umano.

La serata sarà un’occasione per celebrare il percorso della Sottosezione SAF-CAI di Artegna, nata nel dopoguerra e oggi viva più che mai nello spirito di collaborazione e amicizia che contraddistingue il Club Alpino Italiano.

L’invito è rivolto a soci, appassionati e cittadini, per condividere un momento di ispirazione e comunità. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria tramite il link: Serata evento “Si vince o si perde insieme” con Nives Meroi. Per informazioni scrivere a cai.artegna@gmail.com