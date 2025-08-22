No ai miliardi per gli armamenti, se ne discute a Udine martedì 2 settembre

Iniziativa pubblica di Attac Udine, “no ai miliardi per gli armamenti” martedì 2 settembre, ore 18.00 presso Sala Ng , viale Vat 64, Udine. In sostanza Attac Stop Rearm Europe critica la spesa di 800 miliardi in armi prevista per continuare la politica di guerra e il potenziamento degli armamenti. Si dice no alla guerra, al riarmo, ai genocidi. Le risorse investite per la guerra comporteranno di conseguenza tagli ai servizi pubblici e alla spesa sociale. Si discuterà di tutto con cittadini e associazioni.