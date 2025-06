No Kings Day: 11 milioni di persone manifestano contro Trump in tutti gli Stati Uniti

Nelle “vene” degli Usa pulsa ancora la linfa della libertà e della democrazia. Due giorni fa nonostante il maltempo la mobilitazione lanciata dal Movimento 50501 (50 proteste, 50 Stati, un movimento) nel giorno del compleanno di Donald Trump e di una parata militare a Washington, costata milioni di dollari, per celebrare il 250° anniversario della nascita dell’esercito americano ha avuto pieno successo, con proteste pacifiche in tutto il Paese contro le politiche migratorie del presidente e in difesa della democrazia. In compenso la parata voluta da Trump ha visto gli spalti semivuoti. Le manifestazioni si sono svolte senza problemi, salvo qualche eccezione. “Oggi abbiamo fatto la storia” si legge nel sito del Movimento. “Il 14 giugno 2025, più di 11 milioni di persone in oltre 2.000 città e paesi degli Stati Uniti si sono sollevate in un unico giorno di protesta pacifica per dichiarare: l’America non ha un re. Abbiamo la Costituzione e continueremo a difenderla. Si tratta della più grande protesta contro Donald Trump nella storia degli Stati Uniti e di una delle più grandi azioni di protesta coordinate mai registrate sul suolo americano. Ci siamo mobilitati dappertutto – Stati repubblicani, Stati democratici, centri urbani, città rurali, riserve, coste e campagne. In tutta la nostra diversità, attraverso ogni generazione, gli americani hanno inviato un messaggio più forte di qualsiasi pubblicità politica, opinionista o donatore miliardario: Non ci faremo governare. Abbiamo visto questa amministrazione sguinzagliare l’ICE come una forza di polizia segreta, sequestrando i nostri vicini senza un giusto processo. Abbiamo visto giornalisti presi di mira, manifestanti pacifici colpiti da lacrimogeni e intere comunità minacciate per zittirle. Ma oggi abbiamo rotto il silenzio. Oggi abbiamo ricordato al mondo chi detiene il vero potere in questa democrazia: noi. Questo è un punto di svolta. Questa è la linea che tracciamo. Questo è il momento che la storia ricorderà – quando milioni di persone si sono unite per dire NO a Trump, Vance, Vought, Theil e a tutti i loro corrotti compari. Condanniamo il fascismo che è qui ora in America e i fascisti che hanno pervertito la nostra Costituzione, smantellato i nostri controlli ed equlibri e stanno terrorizzando il nostro popolo”.

Nei social media del Movimento 50501 si possono vedere video delle varie manifestazioni:

