Non polpette ma su Lignano piovono ghiaccioli

Una violenta quanto per fortuna breve grandinata, nel primo pomeriggio di oggi sabato 22 luglio, ha investito Lignano. Un’anomalia meteorologica che in una ventina di minuti ha letteralmente trasformato l’immagine balneare estiva della località turistica friulana in invernale. Molte le immagini e i video postati sui social che immortalano la spiaggia imbiancata. Per fortuna le dimensioni dei chicchi di grandine erano “normali” e non certo come quelle che hanno devastato il pur vicino Veneto.