Nohup entra a far parte del Gruppo Havas, leader internazionale nel settore della comunicazione

A poco meno di un anno dal lancio di Havas CX Italia, il network di Havas dedicato alla customer experience e alla digital transformation, il Gruppo annuncia l’acquisizione di Nohup, agenzia leader in Italia nel campo di servizi cloud, processi di trasformazione digitale e system integration. Questa partnership, guidata da Manfredi Calabrò, a capo di Havas CX Italia e CEO di Havas Milan, espande ulteriormente le competenze di customer experience del Gruppo e sarà molto vantaggiosa per tutto il mercato europeo.

Yannick Bolloré, Chairman & CEO di Havas Group, commenta: “L’acquisizione di Nohup conferma l’importanza del mercato italiano per il Gruppo Havas. Nohup sarà un partner strategico fondamentale, in quanto ci permetterà di ottenere quelle competenze tecnologiche cruciali per assicurare rilevanza costante alla nostra comunicazione in uno scenario in continuo cambiamento. Quest’operazione, inoltre, conferma la volontà del gruppo Vivendi di continuare a investire sul territorio italiano. È con grande piacere che accogliamo il team nella famiglia Havas”.

Nohup nasce dai due fondatori Maria Aiello e Riccardo Fabbri allo scopo di creare una realtà con profonde competenze tecniche nell'ambito dello sviluppo software e dell'architettura dei sistemi, in grado di realizzare soluzioni innovative e concrete. L’azienda conta su 30 professionisti che operano nelle città di Milano e Udine. Una parte del team è già presente nell’Havas Village di Milano per accelerare l'integrazione delle diverse competenze.

Questa acquisizione premia il momento decisamente positivo di Havas CX in Italia che arricchisce ulteriormente un network di collaboratori eccellenti e di grande talento che operano tra Torino, Milano e Udine. Havas CX in Italia si appresta a chiudere il 2021 con un fatturato complessivo di oltre 10 milioni di euro e una crescita organica del 15%.

Manfredi Calabrò, CEO di Havas Milan, commenta: “Con Nohup condividiamo quei valori etici e professionali che continueremo a promuovere insieme anche a Maria e Riccardo e che conferma l'importanza che diamo alla qualità del nostro servizio, da sempre volto alla trasparenza e allo sviluppo delle nostre competenze”.

Maria Aiello e Riccardo Fabbri, i due co-founder di Nohup, dichiarano: “Alla base dei nostri obiettivi c'è la ferma convinzione che l'innovazione digitale per essere concreta e di successo si debba basare sulla continua ricerca tecnologica e sullo sviluppo di soluzioni attorno all’utente e alla sua esperienza di utilizzo, con estrema attenzione alla gestione e alla sicurezza e privacy dei suoi dati. Grazie alla visione comune che condividiamo con Havas e la profonda sinergia tra le persone, crediamo che Havas sia il partner perfetto per costruire insieme una presenza più competitiva e distintiva sul mercato locale e internazionale, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento unico per il settore.”

###

About Havas Group

Havas è uno dei maggiori gruppi al modo nel settore della comunicazione. Fondato nel 1835 a Parigi, il Gruppo si avvale della collaborazione di 20.000 persone in più di 100 paesi attraverso le expertise che coprono tutte le attività di comunicazione. La missione del Gruppo è quella di costituire una meaningful difference per brand, aziende e persone. Per meglio anticipare le necessità dei suoi Clienti, Havas opera secondo un modello completamente integrato. Nei suoi 60+ Village sparsi per il mondo, i team creativi, media e healthcare & wellness lavorano in sinergia, garantendo al cliente la massima agilità e un’esperienza fluida. Ci impegniamo a costruire una cultura aziendale all’insegna dell’inclusività, di cui tutti possano sentirsi parte, nella quale essere se stessi, vivere al meglio e crescere. Il Gruppo Havas fa parte di Vivendi dal 2017. Per ulteriori informazioni sul Gruppo Havas, visita il sito havasgroup.com.

#MeaningfulDifference

About Nohup

Nohup è un’agenzia di consulenza digitale specializzata nel design e nell’implementazione di soluzioni basate su nuove tecnologie digitali e di comunicazione. Nohup nasce nel 2004, fondata dai suoi due attuali co-fondatori che, forti della loro esperienza ultradecennale nel campo dell’information technology, hanno intrapreso una nuova avventura professionale fondando un’azienda dalla spiccata propensione all’innovazione. Nohup è il partner tecnologico ideale per le aziende che necessitano di infrastrutture e competenze specializzate per le loro attività online e per la loro trasformazione digitale.