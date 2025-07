Nominato il nuovo commissario straordinario pro tempore dei porti di Trieste e Monfalcone: è Donato Liguori

Donato Liguori è il nuovo commissario dei porti di Trieste e Monfalcone. In nome circolava da alcune ore per poi trovare conferma. Da quanto si è saputo il neo commissario arriverà a Trieste nella storica sede della Torre del Lloyd già lunedì prossimo. Quarantotto anni, nato a Treviso, diplomato e laureato a Salerno, è attualmente direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la portualità. Una carriera, stando al suo curriculum, iniziata nel settore privato, con consulenze in ambito portuale per poi approdare alla Regione Campania come collaboratore di Vincenzo De Luca nei primi due anni della sua presidenza. Nel 2017 arriva al Ministero: tre anni da funzionario, poi, nel 2020, la nomina a dirigente; tre anni dopo diventa direttore generale. Secondo indiscrezioni la sua esperienza nel settore portuale e logistico è stata decisiva nel determinare la scelta evitando così un pericoloso vuoto di gestione dopo le dimissioni del commissario Antonio Gurrieri, che contestualmente si era anche ritirato dalla corsa alla presidenza. Tuttavia quella di Liguori potrebbe non essere la scelta definitiva, infatti il ministro Matteo Salvini e il vice Edoardo Rixi hanno condiviso la necessità di individuare un traghettatore fino alla nomina del nuovo presidente, attesa forse già a settembre. Si tratta insomma di una sorta di nuovo commissario in attesa che si trovi una intesa politica fra i partiti del centrodestra e il governatore Massimiliano Fedriga, sulla guida definitiva dell’Autorità. Liguori ha già in passato avuto un impegno professionale in Friuli Venezia Giulia: è stato membro del collegio sindacale di Autovie Venete, uno dei vari incarichi che gli sono stati assegnati da quando è al Ministero.