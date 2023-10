Cara Andos, questa iniziativa di solidarietà ci piace, questa è una “sfilata” virtuosa e significativa, non la passerella “teatrale”: Cammina con noi…diecimila passi in rosa. Sabato 21 ottobre: Partenza ore 10.30 dall’Ospedale di Udine per arrivare in Prefettura. Anche se della benedizione delle autorità forse si potrebbe fare a meno