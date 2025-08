Non dimenticare Hiroshima e Nagasaki: Assemblea permanente contro guerre e riarmo a Trieste

L’Assemblea permanente contro guerre e riarmo (Trieste) organizza due presìdi il 6 agosto alle 18.30 in Piazza Unità e il 9 dello stesso mese alle 18.30 al parco ex OPP vicino a Villa Renner (nei pressi dell’albero di kaki superstite di Nagasaki e piantumato nel parco) per ricordare, a 80 anni dagli avvenimenti, le prime due stragi atomiche della storia, a Hiroshima e Nagasaki. L’Assemblea, riprendendo il lavoro condotto già da diversi anni da alcuni Comitati e Associazioni, invita a partecipare ai due incontri anche per dire, qui e ora, un no deciso a guerre/riarmo/genocidi/autoritarismo Il mondo va verso la guerra. Si apre così la nota stampa dell’Assemblea permanente contro guerre e riarmo. Anche se le guerre nel mondo non sono mai scomparse, si legge ancora, è chiaro che negli ultimi tempi stiamo assistendo a una recrudescenza bellica che non ha uguali negli ultimi decenni. Dalle guerre di dissoluzione della Jugoslavia alla Cecenia (anni Novanta del secolo scorso), dalla nuova guerra fredda scatenata in Europa da NATO, Occidente e Russia, all’invasione russa dell’Ucraina, ovunque assistiamo all’aumento della violenza bellica, alla corsa al riarmo e alla crescita delle spese militari, con nuovi progetti di basi e installazioni militari e con una sempre maggior influenza del complesso militare-industriale sulle vite di noi tutti. Si tratta di guerre imperialiste di spartizione del mondo (attualmente sono almeno 56 i conflitti in corso), molte delle quali apparentemente a bassa intensità, nascoste all’opinione pubblica, e alcune invece ad alta intensità con il rischio di una guerra globale e atomica; di guerra contro l’informazione, contro i giornalisti che producono notizie sul campo e contro i canali – informatici o meno – che tali notizie diffondono a tutto il pianeta; di guerra ai diritti ed ai servizi sociali, alla redistribuzione della ricchezza. L’incredibile aumento al 5% del PIL della spesa militare cui sta andando incontro l’Europa significherà un ulteriore e drammatico taglio alle spese sociali e una ristrutturazione della stessa organizzazione del lavoro. L’Europa dà così l’addio alla transizione Ecologica – se mai è veramente esistita – per aprirsi alla transizione Bellica. La guerra però è soprattutto guerra alle popolazioni civili e ai loro diritti, a cominciare dall’elementare diritto all’esistenza, come nel caso del genocidio in atto a Gaza, ma anche a una vita dignitosa, nel lavoro e nelle relazioni sociali. Spesso ciò che accomuna i governi delle potenze che aggrediscono e di quelle che sono aggredite è il disprezzo dei diritti sociali e politici delle loro popolazioni, a cui si chiede solo un’adesione alle ideologie liberiste, o nazionaliste e/o religiose che giustificano la presenza e l’azione dei suddetti governi. In questo contesto l’Italia è in prima fila in ben 42 missioni militari all’estero, in buona parte in Africa, dove le truppe tricolori fanno la guerra ai migranti e difendono gli interessi di colossi come l’ENI. Opporsi concretamente a tutto questo è un’urgenza ineludibile. Noi vogliamo impegnarci contro la guerra, contro i suoi effetti ma soprattutto contro le cause che la generano. Siamo contro la divisione del mondo e delle sue risorse in aree di influenza, siamo per economie aperte e solidali, siamo contro le spese militari e alle conseguenti misure di austerità. Siamo per i diritti sociali e civili per tutt*, siano essi intere popolazioni o singoli individui. Gli unici veri confini che non possono essere superati sono quelli della libertà personale e del rispetto degli altri individui. Siamo pienamente solidali con le popolazioni palestinesi che subiscono un genocidio senza fine e anche con chi dentro Israele cerca di opporsi alle politiche di massacro del proprio governo. Siamo solidali con chi vive in Iran, stretto fra la repressione del governo teocratico di Teheran e i bombardamenti da parte dei “liberatori”. Siamo solidali con tutte le persone vittime delle tante guerre dimenticate in giro per il pianeta. Per uscire da questi meccanismi di morte e sopraffazione occorre immaginare e battersi per un mondo basato sulla convivenza fra genti di lingue, culture, credenze, storie diverse come, fra mille difficoltà si cerca di fare nel nordest della Siria con il progetto del Confederalismo Democratico. Un mondo dove non siano le regole del mercato e del capitalismo a dettare la vita e la morte delle persone (senza dimenticare il cambiamento climatico sempre più evidente e preoccupante). Per opporsi alla guerra non basta l’indignazione, occorre un ampio fronte di lotta. Disertiamo la guerra! Nel prossimo futuro ci vogliamo impegnare per dare il nostro contributo locale a costruire un movimento contro guerra e riarmo nella nostra città (operando concretamente per una “Trieste porto di pace” e per una Regione FVG libera da armi atomiche), in tutta Italia e in Europa per • costruire la solidarietà con i popoli e tra i popoli del mondo, collegandoci con i movimenti che stanno nascendo e crescendo un po’ ovunque; • fermare la produzione di armi in Italia e chiedere la riconversione al civile di aziende/fabbriche come, ad esempio, la Leonardo e la Fincantieri; • contribuire al movimento di boicottaggio economico (metodo di lotta non violento ma estremamente efficace, se esercitato capillarmente e con campagne ben indirizzate), a cominciare dalla fornitura di armi, verso Paesi occupatori, aggressori o belligeranti.