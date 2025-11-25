“Non dimenticare un solo nome” a Trieste sabato giornata di solidarietà con il popolo palestinese

Il 29 novembre prossimo a Trieste alle 17.30 presso il Parco della Rimemebranza al colle di San Giusto, si svolgerà l’iniziativa in occasione della giornata internazionale ONU di solidarietà con il popolo palestinese organizzata da ODV Salaam Ragazzi dell’Olivo Comitato di Trieste, Carnia per la Pace, Comitato Pace Con,ivenza e Solidarietà “Danilo Dolci”.

L’iniziativa accoglie riflessioni, letture autoriali e l’esposizione di un Sudario lungo 25 metri e largo 7,5, sul quale sono stati trascritti i 18.457 nomi dei minori uccisi a Gaza, dal 7 ottobre 2023 a luglio 2025. Nomi di bambini e ragazzi, da 0 a 17 anni. Molti i nomi da aggiungere e da ricordare ad oggi, perché l’ingiustizia e la mancanza di ogni diritto per il popolo palestinese, sia nell’occupazione e nell’apartheid, sia a Gaza o nel Territorio Palestinese Occupato, sia nell’iniqua tregua odierna sotto l’indifferenza ONU, determinano un unico scenario, la cancellazione del popolo palestinese con la sua autodeterminazione.

Le parole di Paola Caridi “Non dimenticare un solo nome” è la scritta che accompagna il sudario. L’opera straordinaria viene portata in braccio a rappresentare i sudari che avvolgono i corpi di Gaza. La stoffa bianca e le trascrizioni, compongono un drappo che colpisce direttamente lo sguardo, il cuore di chi osserva l’estensione minuziosa di nomi di bambini e ragazzi uccisi, che prendono forma nel pensiero e nella vita di ognuno dei nostri figli e nipoti.