Non è una commedia

Leggendo stamane la proposta di un esponente di primo piano della Lega locale, potremmo ricordare le opere dello scrittore irlandese Samuel Beckett , uno dei principali autori del ‘teatro dell’assurdo’. Egli fu infatti tra gli scrittori più significativi del Novecento per come seppe rappresentare alcuni aspetti della coscienza moderna. Ebbene, una raccolta di firme per bloccare la rotta balcanica non può che definirsi, appunto, un’assurdità. Ma tant’è, oramai tutto si può dire e proporre per marcare una presenza in una politica dove regna impreparazione e cinismo. Chissà cosa ci attende nel prossimo futuro.

Zihal