Non sarà una pandemia a fermare l’arte: dal Teatro Miela partito il contagio di SatiePandémie

É iniziato il 5 maggio scorso dal Teatro Miela il contagio di SatiePandémie, progetto artistico che anche quest’anno onora la tradizione per cui a Trieste dal 1992 si festeggia il compleanno di Erik Satie, ogni 17 maggio.

Data l’inedita situazione di emergenza sanitaria, che ha provocato la sospensione di tutti gli eventi culturali live, questa edizione si presenta particolarmente ambiziosa e visionaria. Il gruppo di creativi scelti dal Teatro Miela – la curatrice Eleonora Cedaro assieme a Sara Codutti, Anna D’Errico e Veniero Rizzardi – ha stilato un manifesto, pubblicato su www.buoncompleannosatie.it, che ne condensa obiettivi, modalità e spirito.

SatiePandémie culminerà in un live streaming che, a partire dalla mezzanotte del 17 maggio, trasmetterà l’esecuzione del brano più lungo della storia della musica, Vexations, che consiste nella ripetizione di una breve partitura per pianoforte per 840 volte, secondo l’indicazione di Satie stesso. Cuore della performance, tuttavia, è la modalità di coinvolgimento dei numerosi esecutori. In questa lunga maratona musicale, che potrà durare dalle 9 a oltre 20 ore, a seconda della velocità con cui il brano verrà suonato, ogni pianista potrà infatti eseguire solamente da una a dieci ripetizioni. Il 5 maggio sono partiti i primi contagi, diretti a professionisti della musica in Italia e all’estero, con la richiesta di estendere a loro volta viralmente l’invito – ma è possibile candidarsi spontaneamente anche tramite il sito, fino a raccogliere una lista di partecipanti che potrà annoverare da 84 a 840 pianisti da tutto il mondo.

Date le circostanze, quest’anno la rassegna acquista una particolare valenza. SatiePandémie, come indicato nel manifesto, non è un festival né un concerto, perché non c’è nulla che possa sostituire la cultura viva. È perciò un atto pubblico e collettivo per ribadire che c’è disperato bisogno di trovare il modo di riaprire i teatri e dare voce, corpo e lavoro allo spettacolo dal vivo: l’inutile indispensabile antidoto alle peggiori malattie.

Si allegano il manifesto di SatiePandémie e ulteriori approfondimenti sulla storia della rassegna e sugli ideatori della presente edizione.

www.buoncompleannosatie.it

info@buoncompleannosatie.it

