Non solo alberi, cespugli e panchine, la giunta Fontanini a Udine cancella anche le piazze

Abbiamo ricevuto una richiesta di aiuto per salvare la piazza della chiesa di Santa Maria degli Angeli di via Baldasseria Media. La vicenda non è nuova, sono anni che cittadini di quella zona si battono per salvare la piazza antistante alla loro chiesetta storica. Un comitato di cittadini da anni si batte per evitare che prevalga l'interesse privato sulla memoria storica di un area che da sempre è stata di utilizzo comune. Il comitato si batte affinchè l'area antistante alla chiesa dopo 190 anni non venga snaturata e per questo già nel 2018 un centinaio di cittadini di Baldasseria hanno presentato una variante al P.R.G.C. per salvare l'unica identità del quartiere rimasta. I cittadini in questione lamentano quella che definiscono una porcheria per favorire un privato, una storia, dicono, che ha coinvolto "tutti" politicamente, ma anche la chiesa, la soprintendenza, i dirigenti-direttori del Comune di Udine. Il risultato è che la piazza da 1.650 metri quadrati viene sforbiciata a meno della metà, 503 e da punto d'incontro, di aggregazione di manifestazioni religiose e non, di rispetto monumentale e di culto, diventerà solo "area antistante alla chiesa", con un parcheggio per 16 autovetture. Per capire meglio come si è arrivati allo scempio partiamo evidenziando alcune parti della lettera inviata il 31 0ttobre 2018 dai cittadini al Sindaco del Comune di Udine Pietro Fontanini.

"Spett. Sig. Sindaco Comune di Udine