Non solo in Veneto, ma anche in Fvg l’emergenza coronavirus fa chiudere le Università

L'emergenza coronavirus fa chiudere le Università di Trieste e Udine e la Sissa, come già avvenuto per gli atenei di Veneto e Lombardia. La misura precauzionale è stata annunciata nel corso del comitato operativo per l'emergenza, riunito a Palmanova. La presenza di alcuni studenti provenienti dalle regioni dove si sono registrati i focolai del virus ha indotto la regione ad una decisione che vuole evitare il più possibile le occasioni di trasmissione. E' stato deciso, in accordo con la conferenza dei rettori, di sospendere ogni attività didattica.

Alla riunione del comitato operativo partecipano il presidente della regione Massimiliano Fedriga e l'assessore alla salute e protezione civile Riccardo Riccardi.