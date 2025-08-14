Non solo sagre: questi alcuni dei principali appuntamenti in programma nel mese di agosto con le Pro Loco del Fvg

Arriva Ferragosto, il mese in cui si moltiplicano le sagre e gli eventi proposti dalle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, mondo che sta continuando a crescere tanto che il Comitato regionale dell’UNPLI (Unione nazionale tra le Pro Loco d’Italia) punta a raggiungere quota 250 associazioni affiliate.

Questi alcuni dei principali appuntamenti in programma nel mese di agosto con le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.

65^ Ed. FESTIVAL DI MAJANO

Fino al 17 agosto 2025 – Majano

Storica rassegna musicale, gastronomica e culturale del Friuli Collinare con un calendario ricco di eventi fra cui grandi concerti e spettacoli con artisti di livello internazionale, mostre d’arte e incontri, eventi gastronomici con degustazioni e workshop a tema, sport e tanto divertimento per tutti.

Organizzazione: Pro Majano

Info: promajano60@gmail.com / www.promajano.it / FB festivaldimajano

40^ Ed. FIESTA SOT IL CRUPISIGNÂR

Fino al 17 agosto 2025 – Arba

Il Crupisignâr, simbolo di Arba, unisce la comunità per una festa imperdibile con il raduno di auto storiche e il tradizionale torneo delle vie, che infiamma sempre gli animi. Ottima cucina accompagnata da musica dal vivo.

Organizzazione: Pro Loco Arba

Info: prolocoarba@gmail.com / www.prolocoarba.it / FB PRO LOCO ARBA

FESTEGGIAMENTI DI SANTA FILOMENA – …A TUTTO FRICO

Fino al 15 agosto 2025 – Flaibano

Tradizionale festa paesana che alla rinomata preparazione del frico e della gustosa rosticceria affianca un ricco programma di iniziative culturali e sportive, oltre a concerti di musica e animazioni per bambini.

Organizzazione: Pro Loco Flaibano

Info: www.proflaibano.it / FB Pro Flaibano

57^ Ed. FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOKLORE AVIANO PIANCAVALLO

Fino al 15 agosto 2025 – Aviano

Festival che prevede oltre alle tradizionali serate di folklore, mostre, degustazioni di piatti tipici dei luoghi di provenienza dei gruppi ospitati, conferenze e tanto altro.

Organizzazione: Pro Loco Aviano APS

Info: segreteria@ prolocoaviano.it / www. prolocoaviano.it / FB Pro Loco Aviano aps

NOTTI DEL VINO

Sgonico / Zgonik 20 Agosto; Buttrio 21 Agosto; San Dorligo Della Valle / Dolina 23 Agosto; San Quirino 30 Agosto.

Appuntamenti all’insegna del gusto e del buon vino in cui diverse aziende vitivinicole presentano i loro migliori vini da degustare insieme ad assaggi pensati appositamente per l’occasione dai ristoratori locali.

Organizzazione: Pro Loco e Città del Vino

FESTEGGIAMENTI DELL’ASSUNTA

Fino al 15 agosto 2025 – Bannia, Fiume Veneto

I tradizionali festeggiamenti agostani a Bannia hanno in programma serate musicali e danzanti. Non mancheranno i tradizionali chioschi enogastronomici con le loro specialità.

Organizzazione: Pro Loco Bannia

Info: info@prolocobannia.it / www.prolocobannia.it / FB Pro Loco Bannia

23^ Ed. FESTEGGIAMENTI AGOSTANI DI SAN ROCCO – FESTA DELL’OCA

Fino al 24 agosto 2025 – Morsano al Tagliamento

Tradizionale manifestazione dedicata alla degustazione di piatti tipici a base d’oca e caratterizzata da attività ricreative, spettacoli d’intrattenimento, mostre, mercatini ed eventi sportivi e musicali.

Organizzazione: Pro Loco Morsano al Tagliamento

Info: prolocomorsanoaltagl_to@ yahoo.it / FB Proloco Morsano al Tagliamento

42^ Ed. SAGRA DEL FRICO

Fino al 17 agosto 2025 – Carpacco, Dignano

Durante i giorni della festa, Carpacco riaccende i fuochi sotto le padelle per accogliere il suo folto pubblico di appassionati e deliziarli con uno dei piatti più famosi della tradizione friulana: il frico!

Organizzazione: Pro Loco Carpacco

Info: info@sagredalfrico.it / www.sagradelfrico.it / FB Sagre dal Frico di Carpacco

61^ Ed. FERRAGOSTO TIMAVESE – VRAU TOOG

Dal 13 al 16 agosto 2025 – Timau di Paluzza

Accanto alle cerimonie religiose, numerose sono le iniziative folcloristiche ed enogastronomiche che caratterizzano questa festa.

Organizzazione: Pro Loco Timau Tischlbong

Info: prolocotimau@gmail.com / FB Proloco Timau-Tishlbong APS

33^ Ed. RIEVOCAZIONE STORICA DELLA MACIA

Dal 14 al 17 agosto 2025 – Spilimbergo

Scoprire la vita della città nel XVI secolo, tra botteghe artigiane e locande. Nel dedalo delle viuzze e nelle piazze si potranno vedere popolani e borghesi alle prese con le loro faccende, mentre i nobili passeggiano e menestrelli e saltimbanchi sfoggiano le loro abilità. Numerosi gli eventi che animeranno la festa tra figuranti della città e delle comunità ospiti.

Organizzazione: Pro Loco Spilimbergo

Info: prospilimbergo@gmail.com / wwww.prospilimbergo.org / FB Pro Spilimbergo

60^ Ed. SAGRA DELLA TROTA E DEL FORMAGGIO SALATO

Dal 14 al 17 agosto 2025 – Tramonti di Sotto

Festa che coniuga tradizione e innovazione, accoglie con calore turisti e curiosi e valorizza le peculiarità culturali, ambientali e gastronomiche della Val Tramontina. Oltre alle serate musicali e alle proposte gastronomiche di qualità, diversi gli eventi culturali in cui intrattenersi.

Organizzazione: Pro Loco Valtramontina

Info: protramontidisotto@ libero.it / www. protramontidisotto.it / FB Pro Loco Valtramontina

ALPEN FEST

Dal 14 al 17 agosto 2025 – Tarvisio-Valcanale

Festa paesana con mercatini, enogastronomia, musica, incontri, attività per bambini e molto altro.

Organizzazione: Pro Loco Il Tiglio Valcanale

Info: 389 3179087 / info@ prolocoiltigliovalcanale.it / FB Pro Loco il Tiglio Valcanale

FERRAGOSTO TORSESE

Dal 14 al 18 agosto 2025 – Torsa, Pocenia

Sagra paesana in cui trascorrere piacevoli serate assaggiando degli ottimi piatti allietati da complessi musicali o cimentandosi nel gioco della cuccagna.

Organizzazione: Pro Loco Torsa

Info: prolocotorsa@gmail.com / FB Pro Loco Torsa

27^ Ed. FESTA DEL LAMPONE E DEL MIRTILLO

Dal 15 al 17 agosto 2025 – Avasinis, Trasaghis

Una festa all’insegna della dolcezza e della buona musica. Grandi band, folklore, pietanze tipiche tra cui spiccano i lamponi ed i mirtilli freschi, le confetture e gli sciroppi.

Organizzatore: Pro Loco Amici di Avasinis

Info: prolocoavasinis@gmail. com / www.prolocoavasinis.org / FB Proloco Avasinis

29^ Ed. FESTA DELLA MEDA

Dal 15 al 17 agosto 2025 – Porzûs, Attimis

Giornate dedicate alla tradizione con lo sfalcio dei prati e la realizzazione dei covoni di fieno, camminate nella natura, proposte gastronomiche, laboratori creativi per bambini, musica e intrattenimento nel paesaggio montano di Porzûs.

Organizzatore: Pro Loco Amici di Porzûs

Info: proloco.porzus@gmail.com / www.porzus.it / FB Pro Loco Amici di Porzûs

SAGRA DI PLATISCHIS

Dal 21 al 24 agosto 2025 – Platischis, Taipana

Quattro giornate di festa con musica, stand gastronomico, pesca di beneficenza con ricchi premi, torneo di calcio, gara di briscola e l’immancabile pomeriggio di giochi per i più piccoli.

Organizzazione: Pro Loco Platischis

Info: prolocoplatischisaps@gma il.com / FB Pro Loco Platischis

298^ IV D’AVOST

Dal 21 al 26 agosto 2025 – Povoletto

Festa legata alla devozione alla Madonna della Cintura e diventata un appuntamento imperdibile per la comunità e i visitatori a cui si accosta anche cultura, divertimento e buon cibo.

Organizzazione: Pro Loco Povoletto

Info: prolocopovoletto@libero. it / FB Pro Loco Povoletto

FESTA SUL FIUME

Dal 22 al 31 agosto 2025 – Precenicco

Caratteristica sagra con numerosi eventi in programma tra serate musicali e danzanti, esibizioni di ballo e attività per grandi e piccoli; il tutto contornato da specialità enogastronomiche della zona.

Organizzazione: Pro Loco Precenicco

Info: prolocoprecenicco@gmail. com / FB Pro Loco Precenicco

SAN DANIELE IN FESTA

Dal 22 al 24 agosto 2025 – San Daniele del Friuli

Ritorna l’attesissimo evento che anima il centro cittadino, si potranno trovare piatti unici, musica per ogni gusto, il Torneo di Morra. Si terrà la Prosciut Color Run e tanto altro ancora.

Organizzazione: Pro Loco San Daniele

Info: 0432 940765 / info@infosandaniele.com / FB Pro San Daniele

SAGRA DELLE RAZE

Dal 28 agosto al 8 settembre 2025 – Staranzano

Ultracentenaria sagra che offre un’esperienza enogastronomica tradizionale tramandata nel tempo. Esposizioni, musica e spettacoli si alternano nelle aree della festa, insieme a eventi che riflettono la storia della comunità.

Organizzazione: Comune e Pro Loco Staranzano

Info: info.sagradeleraze@gmail .com / FB Sagra De Le Raze – Staranzano

“SAGRE DE ULTIME D’AVOST” – SAGRA DELL’ULTIMA DOMENICA DI AGOSTO

Dal 29 al 31 agosto 2025 – Ciconicco, Fagagna

Tradizionale manifestazione che affonda le sue radici nella celebrazione della Madonna della Cintura con iniziative ed intrattenimenti di vario genere e la degustazione del coniglio…perché a Cicunins si mangje il cunin – a Ciconicco si mangia il coniglio!

Organizzazione: Pro Loco Ciconicco

Info: prolocociconicco@alice. it / FB PRO LOCO CICONICCO

40^ Ed. CORDOVADO MEDIEVALE

Sabato 30 e Domenica 31 agosto 2025 – Cordovado

Due giornate tra antichi mercati, spettacoli, artigiani e falconieri. Sfilano le dame tra bandiere e tamburi mentre cavalieri armati si fronteggiano in duelli. Notti di fuochi, taverne aperte, musiche e danze mentre i Rioni di Cordovado si contendono il palio cittadino.

Organizzazione: Pro Cordovado

Info: procordovado@gmail.com / FB @procordovado

30^ Ed. MISTȊRS

Sabato 30 e Domenica 31 agosto 2025 – Paularo

Un viaggio nella cultura di Paularo, tra vecchi mestieri e antiche tradizioni che animano le vie della Val d’Incarojo: tra boscaioli e intagliatori, pastori e casari, fabbri e arrotini, muratori e falegnami.

Organizzazione: Pro Loco Val d’Incarojo

Info: prolocopaularo@gmail.com / FB Pro Loco “Val d’Incarojo”

ANTIGHE SAGRE DES CAMPANELIS

30, 31 agosto e 6, 7, 8 settembre 2025 – Nimis

Antica sagra che viene organizzata sul prato del santuario della Madonna delle Pianelle. Nelle giornate di festa ci si diverte tra mercatini, serate con band e dj e la tradizionale gara di arrampicata sul palo della cuccagna.

Organizzazione: Pro Loco Comune di Nimis

Info: proloconimis@yahoo.it / www.proloconimis.it / FB Pro Loco del Comune di Nimis

FIESTE DAL PERDON

30, 31 agosto e 12, 13, 14 / 18, 19, 20, 21 settembre 2025 – Mereto di Tomba

Tradizionale sagra padronale di San Michele, con un ricco programma di eventi tra musica dal vivo, tornei di briscola, festa della birra, giro cicloturistico e tanto altro ancora. Attivo un fornitissimo chiosco con menù specializzato nella cottura della carne alla griglia.

Organizzazione: Pro Loco di Mereto di Tomba APS

Info: prolocomeretoditomba@gma il.com / www. prolocomeretoditomba.it / FB Pro Loco di Mereto di Tomba APS

E inoltre…

Festa di San Lorenzo e Santa Maria Assunta sul Matajur a Savogna 14-15 agosto, Sentieri delle Pro Loco escursione alle Sorgenti del Cornappo e sue cascate il 31 agosto, passeggiata lungo il fiume Natisone 15 agosto tappa del cammino delle 44 chiesette a San Leonardo 16 agosto Anello del monte Mia 17 agosto laboratorio di cucina strucchi lessi 20 agosto nelle Valli del Natisone, Concerti aperitivo 14 e 21 agosto Barcis, Festa Paesana Galleriano di Lestizza dal 22 agosto, Smarna Misa il 15 agosto in Val Resia e Festa del Frico Resiano a Oseacco di Resia fino al 24 agosto…e molto altro ancora.