Non Una di Meno Udine: Manifestazione per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Patriarcale sulle Donne e di Genere

Il 25 novembre 2023, Udine sarà il palcoscenico di una espressione di solidarietà e impegno nella lotta contro la violenza di genere. Non Una di Meno Udine invita la comunità a partecipare alla manifestazione che avrà luogo alle ore 18, con partenza da Piazza della Repubblica e arrivo in Piazza XX Settembre. La manifestazione, organizzata in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Patriarcale sulle Donne e di Genere, si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo a un tema cruciale e spesso silenzioso. Dall’inizio dell’anno sono stati registrati più di 100 casi di femminicidi e transcidi, a cui si aggiungono, di quelli noti, almeno 12 tentati femminicidi, ed anche le aggressioni omolesbobitransfobiche e razziste sono purtroppo numerose.

La manifestazione mira a coinvolgere la comunità locale in un dialogo aperto sulla violenza di genere, promuovendo la consapevolezza e la responsabilizzazione. Attraverso slogan, striscioni, e testimonianze, la marcia si propone di evidenziare l’importanza di unire le forze per combattere la violenza e di creare un futuro in cui “Non Una di Meno” sia vittima di discriminazione o abuso. La manifestazione è aperta a tutti i cittadini, indipendentemente dal genere, che desiderano esprimere il loro sostegno per un mondo libero da violenza di genere. Si incoraggia l’uso di abbigliamento simbolico (in particolare nero, fucsia e rosso) per esprimere solidarietà e attivismo.