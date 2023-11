Non utilizzo delle graduatorie ASUGI per infermieri e tecnici sanitari. Liguori e Massolino interrogano la Giunta per sollecitare lo sblocco

Tra aprile e giugno 2023 l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) ha indetto tre concorsi per la copertura di 32 posti di tecnico sanitario di radiologia medica, di 42 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico e di 639 posti di infermiere, formando tre graduatorie che risultano ancora aperte e che l’Azienda non sembra voler utilizzare nonostante le evidenti necessità di personale. Raccolto l’appello delle organizzazioni sindacali che chiedono di sbloccare in tempi brevi le assunzioni di tutti i profili professionali, al fine di colmare i vuoti che si sono creati a seguito delle numerose uscite dovute a dimissioni volontarie, a mobilità verso altre realtà regionali o nazionali e pensionamenti, le consigliere regionali del gruppo Patto-Civica FVg, Simona Liguori e Giulia Massolino, hanno presentato un’interrogazione alla Giunta regionale.

«Gli operatori di ASUGI – ha spiegato Liguori – segnalano difficoltà operative derivanti dalla carenza di personale e questo determina un incremento considerevole dei loro carichi di lavoro ed un aumento dei rischi correlati. Abbiamo chiesto alla Giunta di sapere per quale motivo non si procede celermente allo scorrimento delle graduatorie al fine di potenziare l’organico e risolvere così il problema».