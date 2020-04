Non vale si rifà. Il bonus di 600 euro ai professionisti che le Casse di previdenza dovevano iniziare ad erogare da domani sono sospesi

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Sospesa l’erogazione dell’aiuto da 600 euro ai professionisti che sarebbe dovuta partire già dal 10 aprile. Il Dl 23/2020 di ieri 8 aprile ha infatti cambiato la platea degli aventi diritto, così che le Casse saranno costrette a chiedere un’integrazione delle domande (oltre 500mila) già ricevute. Insomma altro giro altra corsa. Tutto da rifare, o quasi, per le oltre 500mila domande per il bonus di 600 euro presentate in questi giorni dai professionisti iscritti alle Casse di previdenza. Il decreto legge 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile cambia le carte intavola. Viene stabilito che per richiedere il bonus bisogna essere iscritti a una Cassa «in via esclusiva». Un passaggio che mancava. Le Casse hanno già ricevuto circa 500mila richieste, ma tra queste ci sono quelle dei professionisti che svolgono anche un’attività da dipendenti, che andranno depennate. In queste ore gli enti si stanno confrontando per decidere come fare, l’idea prevalente è quella di chiedere un’integrazione delle domande. Nel frattempo c’è chi ha bloccato l’invio di ulteriori domande (in teoria possibili fino al 30 aprile), e chi invece ancora le sta raccogliendo. È certo, però, che l’erogazione del bonus, che per alcuni enti doveva cominciare già dal 10 aprile, risulta sospesa.