Nota del Comitato Stop TTIP di Udine: Sosteniamo la lotta al cambiamento climatico

Giusta transizione, lotta al cambiamento climatico, taglio ai sussidi fossili: sono tra le soluzioni proposte da Coalizione Clima davanti alla crisi ormai conclamata. Stop TTIP Italia spinge per tutto questo, e soprattutto chiede a gran voce che il Governo italiano si impegni a rendere vincolanti gli impegni sullo sviluppo sostenibile e la tutela dei diritti umani e del lavoro, soprattutto per tutti quei Trattati commerciali e di investimento internazionali che non li contemplano. Sollecitiamo una valutazione d’impatto dei Trattati in essere e in negoziato anche alla luce della fase post-pandemica, per evitare problemi peggiori. Prima del profitto vengono le persone e l'intero pianeta.

Clicca per leggere il documento coalizione-clima (1)