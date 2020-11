Nota della consigliera comunale di Udine Simona Liguori

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Ad oggi in Friuli Venezia Giulia 12450 persone sono in isolamento domiciliare perchè contagiati dal COVID-19. E a Udine, appena il 16 novembre ben 480 cittadini udinesi risultavano positivi testati, un dato destinato a crescere. La richiesta di approfondimento in una Commissione Comunale ad hoc è stata avanzata dalla consigliera Liguori (Progetto Innovare) per comprendere come il Comune di Udine stia affrontando le situazioni per rendere la vita agevole alle persone che sono a casa in isolamento e che necessitano di tanti servizi, essendo anche interi nuclei familiari contagiati in questa seconda ondata. Ma anche per fare il punto dell'offerta sanitaria al domicilio e di quali siano le modalitá di presa in carico delle persone contagiate e che si trovino a casa e presentino sintomi. "Il Covid sta mettendo sotto pressione il nostro Ospedale di Udine: fondamentale la presa in carico domiciliare" conclude Liguori.