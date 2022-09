Nota di Furio Honsell sulla manifestazione in difesa del futuro di Warstila

“Manifestazione di piazza di grandissima partecipazione alla quale anche noi abbiamo partecipato per dimostrare la solidarietà ai lavoratori della Warstila e rivendicare la necessità di una nuova politica industriale che tuteli il patrimonio di questo paese invece di lasciarlo soggetto alle speculazioni internazionali. La minaccia di licenziamento di 451 dipendenti della Warstila ha un impatto devastante perché una crisi aziendale avrebbe un effetto domino su tutto l'indotto dell'azienda e quindi si può stimare 1000 posti persi. Quale futuro possono avere i giovani se non emigrare? Tanto più che la destra che governa la città ha ribadito che il futuro è solo turistico. L'avvenire industriale della città è molto importante così come l'indispensabile innovazione”. Così si è espresso il candidato al collegio uninominale del Senato per la coalizione di centro-sinistra Furio Honsell.