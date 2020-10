Nota di Honsell sulla risposta dell’Assessore Riccardi alla interrogazione sui casi di Covid-19 rilevati nelle scuole del FVG

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Oggi nella sessione delle interrogazioni a risposta immediata come Open Sinistra FVG, Furio Honsell ha chiesto espressamente all'Assessore Riccardi quali misure ha predisposto la Regione per affrontare le criticità che stanno emergendo nelle scuole relativamente all'epidemia.

"È indispensabile assicurare la massima funzionalità alla scuola in presenza, per non aggravare le già gravi conseguenze subite dai nostri giovani a seguito delle chiusure dello scorso anno scolastico. Scuola è educazione non solamente apprendimento": ha dichiarato Furio Honsell. "Per questo motivo si devono assicurare disponibilità di test ben maggiori e tempi di esecuzione più rapidi per tranquillizzare il mondo della scuola rispetto ai numeri attuali riportati sui giornali". L'Assessore ha risposto che a breve saranno disponibili oltre 40.000 test rapidi ed ha espresso la sua attenzione finalizzata ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività scolastica nell'interesse dei nostri giovani. Ha dichiarato inoltre che solamente il 10% dei positivi sono stati contagiati a scuola.

Honsell ha concluso sottolineando che il mondo della scuola deve essere posto al centro delle azioni di prevenzione al fine di assicurare l'attività in presenza.