Nota sindacale sulla morte di un lavoratore nello stabilimento RDM di Ovaro

A poche ore dalle manifestazioni del I° Maggio in cui, in tante piazze italiane Cgil Cisl Uil unitariamente hanno portato come tema centrale di discussione la sicurezza sul lavoro, ci troviamo di fronte all’ennesima morte. La notte scorsa nello stabilimento RDM di Ovaro è tragicamente mancato Paolo Straulino, persona serafica, lavoratore, con il quale era impossibile avere uno screzio, una discussione a toni alti. Stamane, unitariamente, su richiesta e risposta immediata, SLC Cgil FISTel Cisl e Uilcom Uil, unitamente alle proprie RSU sono state ricevute dall’Azienda presso lo stabilimento. L’argomento di discussione è stato quello, come di consueto, di quali azioni possano insieme essere messe in atto affinchè simili disgrazie non si ripetano. Fermo restando che le dinamiche dell’incidente non sono a noi note, ma sono al vaglio delle

Istituzioni preposte, teniamo a precisare che le Organizzazioni Sindacali sottoscritte non sono alla ricerca di un colpevole, ma di buoni propositi da mettere in atto per la sicurezza delle Maestranze. Per quanto sopra, teniamo a precisare che non ci risulta assolutamente che alcun lavoratore si sia allontanato dal luogo dell’incidente o dalla cartiera, tantomeno fuggito. E’ il momento di dare supporto al dolore dei familiari di Paolo, al lavoratore coinvolto nell’incidente e dei suoi cari, è il momento del rispetto di una tragedia che ha colpito tutte le maestranze della Cartiera RDM di Ovaro, una comunità, tanti paesi in una fabbrica. Le segreterie territoriali proclameranno una raccolta fondi tra i lavoratori delle tre cartiere dell’alto Friuli con richiesta di destinare le retribuzioni delle ore volontariamente devolute in solidarietà ai famigliari.

La R.S.U. della Cartiera di Ovaro, chiederanno la sospensione della produzione in occasione dei prossimi funerali per permettere la partecipazione di tutte le maestranze.

Segreterie territoriali del Friuli-Venezia Giulia SLC – CGIL- FISTel – CISL – UILCOM – UIL

La dichiarazione ufficiale di RDM Group

RDM Group è profondamente colpita dall’incidente avvenuto la scorsa notte presso lo Stabilimento di Ovaro (Udine). Esprime quindi il più sentito cordoglio per la perdita di Paolo Straulino e si stringe intorno alla sua Famiglia in questo triste momento. Anche in questa giornata di dolore, il Gruppo RDM sottolinea e ribadisce il proprio convinto impegno in tema di sicurezza. Sono già in corso tutte le analisi interne per capire la dinamica dell’incidente.