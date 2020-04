Nota Usb: Su Fincantieri, passare dalle parole ai fatti

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

In una nota del sindacato Usb a firma del Coordinatore di Monfalcone Alessandro Perrone si legge: "FIM/CISL e UILM/UIL di Fincantieri da giorni tuonano sulla vicenda della detestabile ordinanza sindacale sulle tute di lavoro “terlis” e sugli spogliatoi, tutto giusto, ma oltre ad abbaiare alla luna, che fanno nel concreto? In una sola settimana in cantiere a Panzano sono successe cose eclatanti: due infortuni, una quarantena fiduciaria, mentre nell’appalto i contratti a tempo determinato non vengono rinnovati spingendo nella disoccupazioni centinaia di lavoratori. Tutto ciò senza un’azione risoluta, un atto di presenza sindacale chiaro, diversamente da quanto succede negli altri stabilimenti del gruppo, dove lo stato d’agitazione è stato proclamato e ci sono stati anche degli scioperi. La tutela dei lavoratori, delle loro condizioni di lavoro non può essere condizionata e limitata, se è vera, va portata a compimento, passando dalle parole ai fatti, innanzitutto dichiarando lo stato di agitazione di tutto il personale, diretto e indiretto, indicando un primo pacchetto di ore di sciopero se l’azienda non ottempera a ciò che sono necessarie.

La vicenda dello spogliatoio per i dipendenti delle ditte dell’appalto, per quanto in questa fase emergenziale sia un'importante tematica da evidenziare, non è l'unica necessità all'ordine del giorno, c'è infatti l'annosa necessità della ricomposizione delle tutele contrattuali e salariali per tutti, poiché a parità di lavoro, ci deve essere uguale trattamento economico e diritti sindacali.

Per l'USB la ripresa della piena capacità produttiva, va colta per rilanciare una piattaforma rivendicativa generale, che serva a tutela della salute dei lavoratori e allo stesso tempo riporti nelle mani della base operaia l’organizzazione del lavoro, ridefinendo i rapporti di forza con l’azienda. Senza questo cruciale e ineludibile passaggio, ciò che resta è solo fuffa.