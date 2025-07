“Note di pace” a San Vito al Tagliamento- incontro con la poesia palestinese e la musica di Armando Battiston

Sabato 19 luglio alle 18:30, sotto l’Antica Loggia di Piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento, prenderà vita “Note di pace – Musica e poesia per rispondere al silenzio di un genocidio”: un incontro pubblico in cui musica e poesia si alterneranno per rompere il silenzio su una delle più gravi tragedie umanitarie del nostro tempo.

Le poesie di autori palestinesi, recitate da Carla Manzon e Caterina Comingio, saranno accompagnate da brani musicali interpretati da Armando Battiston, Enrica Appi, Andrea Comuzzi e Manuela Bellomo.

L’iniziativa nasce per dare voce a chi sopravvive in condizioni drammatiche sotto assedio e per ricordare gli oltre 56.000 morti e 350.000 dispersi di Gaza. Musica e Poesia, come forma di speranza e di resistenza alla barbarie delle bombe, della fame imposta, della distruzione di scuole e ospedali, del silenzio complice di molti governi mentre tutto ciò accade.

Organizzato dalla Comunità Palestinese del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, l’evento gode del patrocinio del Comune di San Vito al Tagliamento e del sostegno di realtà impegnate nel sociale come ARCI CRAL, ANPI, CGIL, Emergency e Libera.

Durante l’incontro sarà possibile lasciare un’offerta a favore dei progetti umanitari della Comunità Palestinese e di Emergency.