NoteNuove: il supergruppo Stick Men in concerto allo Zanon di Udine

Un autentico trio di fuoriclasse della musica sta per approdare a Udine, sul palco dell’Auditorium Zanon per NoteNuove, la rassegna di Euritmica rivolta alle innumerevoli declinazioni della musica moderna. Venerdì 17 novembre (ore 20.45) toccherà infatti agli STICK MEN, il supergruppo di rock progressive americano che riunisce Pat Mastelotto, vigoroso drummer in forze ai King Crimson, Tony Levin, altro cortigiano del Re Cremisi (oltre che inseparabile spalla di Peter Gabriel) in una formazione inedita con il chitarrista Markus Reuter. Definito da Robert Fripp come “uno dei più grandi e sensibili bassisti al mondo”, a Levin è affidato il Chapman Stick, strumento dotato di corde sia per basso che per chitarra, dai cui prende appunto nome la band. Markus Reuter si esibisce con una touch guitar da lui stesso progettata e realizzata, in grado di coprire una gamma di suoni molto più ampia rispetto ad un basso o ad una semplice chitarra. E infine la batteria di Mastelotto, che oltre al kit acustico si arricchisce per l’occasione anche di un’esclusiva configurazione elettronica. Dopo il successo dei tour negli Stati Uniti, in America Latina e in Giappone (72 concerti nel 2022/2023), gli Stick Men tornano finalmente in Europa con un tour di 4 settimane, per promuovere gli ultimi due album della band: Tentacles (2022) e Umeda (2023). Un concerto davvero imperdibile, con un power trio capace di regalare un’esperienza musicale unica e irripetibile: una irresistibile miscela ritmica e armonica di rock funkeggiante, progressive, avanguardia e jazz. I biglietti per il concerto (intero € 27,00/ridotto € 20,00) sono disponibili sul circuito e nei punti vendita Vivaticket e presso la biglietteria dell’Auditorium Zanon, la sera dell’evento, dalle ore 19:30.