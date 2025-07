Notti del vino: al via seconda parte con 19 tappe  tra Friuli Venezia Giulia e Croazia 

Al via la seconda parte de Le Notti del Vino, l’evento enoico dell’estate con le Città del Vino del Friuli Venezia Giulia. Dopo il positivo avvio di giugno e luglio, in programma altre 19 serate da agosto a settembre (con anche un evento transfrontaliero a Buie d’Istria, in Croazia), sempre all’insegna dei vini proposti dalle cantine del territorio, le delizie gastronomiche dei ristoratori locali, spettacoli musicali e teatrali insieme a momenti culturali.

Le Notti del Vino sono organizzate dalle aderenti al Coordinamento del Friuli Venezia Giulia dell’Associazione nazionale Città del Vino e godono del patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. In collaborazione con Io sono Friuli Venezia Giulia, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – Comitato del Friuli Venezia Giulia, Unidoc FVG ed ERT FVG. Sponsor Banca 360 FVG.

“Dopo il positivo esordio dello scorso anno – dichiara Tiziano Venturini, vicesindaco di Buttrio coordinatore regionale e vicepresidente nazionale delle Città del Vino – anche questa seconda edizione de Le Notti del Vino si sta confermando come una serie di eventi molto apprezzata dai wine lover e non solo. I nostri appuntamenti in chiave prettamente enoturistica sono anche un momento importante per le cantine, che possono promuoversi e farsi conoscere negli stessi territori da cui nascono i loro grandi vini”.

Ecco le prossime tappe suddivise per territori (programmi completi e aggiornati su www.cittadelvinofvg.it)

PROVINCIA DI UDINE

Nel Comune di Pocenia sabato 2 Agosto appuntamento all’Azienda Vitivinicola Paradis, via Ippolito Nievo 10. Nel Comune di Prepotto (insieme al contermine Comune di Dolegna del Collio) domenica 3 Agosto ci si riunirà sul Ponte dello Schioppettino.

Doppio appuntamento a Latisana: 5 agosto ad Aprilia Marittima nella Piazzetta dell’Imbarcadero e il 7 agosto nel capoluogo in Piazza Indipendenza. Sempre il 7 agosto ci si riunirà anche a San Giovanni al Natisone in Villa De Brandis. L’8 agosto aprirà Casa Liani a Camino al Tagliamento. Doppio appuntamento pure ad Aquileia il 9 e 10 agosto in piazza Capitolo. Il 10 agosto, notte di San Lorenzo, appuntamento a Bertiolo nel Parco della Cantina Cabert. Dopo la pausa di Ferragosto, ecco Buttrio in villa di Toppo Florio. Gran finale a Chiopris Viscone il 12 settembre nell’Azienda Agricola Brunner.

PROVINCIA DI PORDENONE

Venerdì 1 agosto si aprirà il mese nel Comune di San Giorgio della Richinvelda: appuntamento al VCR Research Center dei Vivai Cooperativi Rauscedo, in via Ruggero Forti. L’8 agosto tappa in piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento. Infine ecco il Comune di San Quirino sabato 30 Agosto al Centro dei Magredi “Livio Poldini” in via Molino di Sotto.

PROVINCIA DI TRIESTE

Il Comune di Duino Aurisina/Devin Nabrežina propone la sua serata l’8 Agosto all’Infopoint di Sistiana. Invece Sgonico/Zgonik darà appuntamento mercoledì 20 agosto all’Uliveto Millič. Infine il Comune di San Dorligo Della Valle/Dolina propone il suo appuntamento il 23 Agosto a Prebeneg.

PROVINCIA DI GORIZIA

Nel Comune di Dolegna del Collio (insieme al contermine Comune di Prepotto) domenica 3 Agosto ci si riunirà sul Ponte dello Schioppettino. A Gradisca d’Isonzo il 6 Agosto appuntamento nel Parco della Spianata.

CROAZIA

Come lo scorso anno ci sarà anche la tappa nel Comune di Buje/Buie D’Istria: appuntamento per il 9 Agosto in Piazza San Servolo.

EVENTI GIÀ SVOLTI

Bilancio positivo, come detto, per i primi eventi già svolti. Dall’apertura a giugno tra Nimis e Corno di Rosazzo alla prima tappa di Dolegna del Collio. E poi Cormons, Sequals, Cervignano del Friuli, Codroipo e l’evento speciale in barca tra Koper/Capodistria e Muggia. E ancora Casarsa della Delizia, Manzano, Monrupino/Repentabor, Sesto al Reghena, Premariacco e Ronchi dei Legionari. Purtroppo il maltempo non ha permesso lo svolgersi delle tappe di Povoletto, Palazzolo dello Stella e Torreano.