Nue 112,Walter Zalukar: soccorsi a rischio ritardi ed errori per guasto telefoni

Il pomeriggio di giovedì scorso i telefoni delle Centrale NUE 112 di Palmanova hanno cominciato a lavorare a “singhiozzo”, non tutte le telefonate in arrivo ai centralinisti del 112 riuscivano ad essere subito smistate agli infermieri della sala di emergenza sanitaria, altre chiamate venivano inoltrate, ma talora la linea cadeva e allora per chi stava chiedendo soccorso il telefono risultava muto.

Tutto il lavoro della centrale di soccorso è stato così rallentato aumentando tra l’altro il rischio di errori, perché dove c’è confusione è più facile sbagliare.

Poteva essere il caos dell’intera attività di soccorso se gli infermieri della SORES non avessero mantenuto sangue freddo, ovviando così almeno in parte al malfunzionamento tecnologico e ad un’ organizzazione che sembra fare acqua da troppe parti.

Gli infermieri sono stati lasciati praticamente soli a gestire una situazione di forte criticità che sarebbe continuata per tutta la notte, finché al mattino gli impianti hanno ceduto definitivamente. Allora le chiamate di soccorso dell’intera regione sono state dirottate alla Centrale 112 di Brescia e da lì smaltite ai servizi di emergenza sanitaria, alla polizia, ai vigili del fuoco. Si può immaginare con quale tempestività ed esattezza.

Solo a mattino inoltrato il blocco è stato risolto.

Adesso ci si chiede fino a quando funzionerà, quando accadrà di nuovo? Tra un giorno, una settimana, un mese?

E ci si chiede anche quanti soccorsi sono arrivati in ritardo a causa del malfunzionamento? E con quali esiti per i malati? E le attività dei pompieri e della polizia che ripercussioni hanno avuto?

Proprio l'altra sera in televisione l’assessore Riccardi aveva annunciato: “escludiamo ipotesi che prevedono l’eliminazione del 112”.

Il 112 c’è e resta, non si torna indietro.

Ma per andare avanti dove? Dovremo contare altri morti? Altri disagi, altre sofferenze, altri danni?

Ma perché tanta ostinazione nel confermare un percorso che conduce nel precipizio?

Sono in gioco con la vita, la salute, la sicurezza dei cittadini di questa regione.

Un milione e 300mila persone non meritano miglior tutela?

Walter Zalukar

Consigliere Gruppo Misto