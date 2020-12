Numero unico Covid: secondo Zalukar è stata occasione persa. Confusione e disagi restano

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Un nuovo numero unico regionale, l'800909060, dedicato al Covid - dichiara l’Assessore Riccardi - sarà attivo da gennaio. Finalmente si è capito che occorre un unico riferimento telefonico per il Covid. Peccato che ci siano voluti dieci mesi, eppure è nozione comune per chi si occupa di organizzazione sanitaria che nei periodi critici l’accessibilità e la qualità delle comunicazioni sono essenziali. Ma visto che nessuno se ne era accorto il 12 marzo avevo presentato alla Giunta regionale, insieme ai consiglieri Honsell e Ussai, la mozione n. 146 per attivare un numero verde quale unico punto di riferimento per tutte le informazioni in merito al coronavirus. Mozione bocciata. E così i cittadini hanno girato, spesso invano, da un numero all’altro. Erano stati attivati più centralini con spese imponenti, ma con un rapporto costo beneficio assai sfavorevole, in quanto a causa della pluralità dei soggetti, spesso slegati tra loro, i cittadini hanno continuato ad essere sballottati da un servizio all’altro con indicazioni non sempre coerenti tra loro, riguardo ai test diagnostici, alle quarantene, alle necessità di assistenza o ricovero.

Con disagi e danni per tante persone. Così la settimana scorsa avevo riproposto il tema con un analogo ordine del giorno rivolto alla Giunta regionale. Anche questo bocciato, ma subito dopo copiato; peccato che è stato copiato male. Avevo suggerito il numero verde quale punto unico di riferimento telefonico, veramente unico; invece nella copiatura è previsto in ordine ai quesiti di natura sanitaria solo un primo livello di risposta, men tre per i quesiti di livello superiore la chiamata verrà trasferita alle aziende sanitarie di riferimento.

E così di nuovo ci saranno telefoni muti e palleggi di competenze. Anche sull’orario di attività la copiatura è stata disattenta perché questo numero risponde solo dal lunedì al sabato esclusi i festivi.

Ovviamente proponevo 24 ore su 24, perché l’epidemia non rispetta le feste comandate. Forse tra qualche mese si copierà anche questo.

Walter Zalukar

Consigliere Regionale FVG -Gruppo Misto

