Nuova ondata di contagi in Fvg. Liguori interviene sui Dipartimenti di Prevenzione e sulla riduzione delle prestazioni sanitarie no – Covid

«Visto anche il quadro dei contagi presentato oggi in Commissione dall’assessore, non può che crescere la nostra preoccupazione per i Dipartimenti di prevenzione, le strutture che si occupano da quasi due anni di tutta l’attività di contrasto al Covid-19. II numero dei professionisti che vi lavora è sufficiente per gestire questa nuova ondata? Avevamo chiesto, sul tema, la convocazione urgente di una seduta della Commissione III al fine di conoscere dalla voce dei direttori quale sia la situazione attuale in termini di carichi di lavoro del personale». Così la consigliera regionale dei Cittadini Simona Liguori nel corso della seduta della Commissione III sull’informativa relativa alla diffusione della pandemia in regione. Alla domanda sui Dipartimenti è seguita quella sulle attività no Covid. «Quali attività no Covid saranno ulteriormente ridotte? Riceviamo segnalazioni sia di utenti che di operatori che faticano a gestire la frustrazione di chi si vede rimandata la prestazione sanitaria che attendeva da tempo» conclude Liguori.