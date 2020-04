Nuova presa di posizione della sen. Stabile (FI): Nonostante la diffida confermo mie parole su Asugi Trieste. Se. (Pd) Rojc in difesa della collega: “aspetti intimidatori molto preoccupanti”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Le istituzioni regionali a tutti i livelli dicano chiaramente che leggere la verità fa male, piuttosto che inviare diffide “intimidatorie” ad una Senatrice della Repubblica.” Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Laura Stabile. Il riferimento è alle sue dichiarazioni sulla situazione a Trieste e la gestione dell'emergenza coronavirus e che come FriuliSera avevamo riportato e per le quali un noto studio legale udinese ci ha scritto mercoledì scorso per "avvertirci" che la Sen. Stabile avrebbe pagato il "fio" per le dichiarazioni espresse. (leggi editoriale in calce) Scrive questa mattina la senatrice di Forza Italia: "Oggi l’ASUGI mi ha fatto pervenire una diffida da parte di uno studio legale di Udine, nella quale mi avvisa che sta formalizzando una denuncia querela nei miei confronti, perché avrei diffuso notizie 'false, fuorvianti e infondatamente allarmistiche', e mi si accusa dei reati di diffamazione aggravata e di procurato allarme. Io invece confermo, punto per punto e parola per parola, quanto scritto alcuni giorni fa in un mio post. Una circolare della Direzione sanitaria disponeva l’utilizzo di tute tyvek, mascherine FFP3 e calzari o sovrascarpe solo per sale operatorie, rianimazione, recovery room, terapia intensiva postoperatoria e terapia semintensiva pneumologica. In questo modo si sarebbero ridotte le protezioni per reparti quali Medicina Clinica, reparto internistico dedicato ai casi Covid-19, Geriatria e Infettivi, che prima della circolare usavano le tute tyvek".

"Adesso mi si accusa - prosegue Stabile - di aver dichiarato il falso scrivendo che con la circolare si rischiava di ridurre le protezioni per il Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza. Questa struttura fino a quel momento utilizzava le tute tyvek, e non è compresa nell’elenco di quelle per cui tale dispositivo è previsto. In base alla circolare, quindi, anche qui si sarebbero ridotte le protezioni. Così come mi si accusa di aver affermato falsamente che vi era carenza di DPI. Ho raccolto le testimonianze di più operatori su questo, e proprio il giorno prima era uscito un comunicato dell’Intersindacale medica regionale che denunciava la seria carenza di DPI adeguati".

"L’Azienda afferma che avrei travisato una disposizione che invece era mirata a innalzare il livello di protezione. Dal testo però è evidente che in alcuni casi la protezione aumenterebbe, perché si prevede che i DPI siano usati per tutti i pazienti, anche non Covid-19. Ma in altri, invece, diminuirebbe, e proprio per i reparti Covid-19 non intensivi, che son fra quelli più a rischio, per i quali non sono stati più previsti i dispositivi di protezione più avanzati che fino a quel momento erano stati impiegati”, conclude Stabile.

Alla nota della senatrice di Forza Itali, nel pomeriggio di oggi, si è unita quella della collega del Pd Rojc che si è detta preoccupata per la diffida dell'Azienda sanitaria alla senatrice Stabile: "La diffida di un'Azienda sanitaria contro una senatrice della Repubblica che segnala pericoli e possibili rischi per la salute assume aspetti intimidatori molto preoccupanti. Il fatto di militare in schieramenti diversi non mi impedisce di esprimere solidarietà per un membro del Parlamento cui si vorrebbe conculcare la facoltà di esprimere le sue opinioni, com'è garantito dall'articolo 68 della Costituzione. Questa diffida ha tutto l'aspetto di un attacco eterodiretto dai piani altissimi della politica regionale". Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) in merito alla diffida fatta pervenire dall'Azienda sanitaria-universitaria Giuliano Isontina alla senatrice Laura Stabile (FI), per un post pubblicato sulla sua pagina Facebook lo scorso 17 aprile, in cui rendeva nota una circolare della Direzione sanitaria sull'utilizzo di protezioni individuali per il personale. La notizia della diffida è stata resa pubblica dalla stessa senatrice Stabile con un post su Facebook.

"In un momento in cui dovrebbe essere colto ogni spunto che possa accrescere il livello di sicurezza di operatori sanitari e cittadini - aggiunge Rojc - qualcuno crede che la risposta a dubbi e timori sia mettere la mordacchia ai parlamentari. Doverlo dire proprio il 25 aprile genera un grande sconforto".