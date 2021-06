Nuove assunzioni per sviluppatori software. Corso Ires su richiesta di Solari e MV Labs

Le aziende Solari e MV Labs stanno cercando nuovo personale da formare con un corso gratuito sulla programmazione software con linguaggio C# in ambiente .NET, con particolare riferimento al back-end development. In partenza a luglio, la formazione per back-end developer avrà una durata di 450 ore di cui 150 di stage in azienda. Per ricevere informazioni sul profilo ricercato, sulle finalità del corso e sulle modalità di candidatura entro il 25 giugno, è previsto un incontro online con le due aziende martedì 22 giugno a partire dalle 16.

L’offerta è proposta in collaborazione con Ires e con il Servizio interventi per i lavoratori e le imprese della Regione. Informazioni disponibili dalla pagina dedicata https://www.iresfvg.org/corso/formazione-per-back-end-developer.

Per info e contatti: qualizza.m@iresfvg.org