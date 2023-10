Nuovi contributi regionali a sostegno del Consorzio Boschi Carnici

Il Consorzio Boschi Carnici può contare su ulteriori 100 mila euro annunciati mercoledì dall’amministrazione regionale a sostegno delle attività avviate nel 2023. E’ quanto riferisce il presidente del Consorzio Luigi Cacitti. “Sono grato alla Regione, e in primis all’assessore alle risorse forestali Stefano Zannier, per l’impegno assunto nei confronti del Consorzio Boschi Carnici, a riprova del valore che viene attribuito alle tante iniziative che stiamo portando avanti. Questa è la dimostrazione che la Regione riconosce nella nostra struttura il suo braccio operativo nel lavoro di tutela e sviluppo del patrimonio boschivo della Carnia.” dichiara Cacitti.

I 100 mila euro si aggiungono ai 300 mila annui che erano stati stanziati in precedenza per l’anno in corso, e saranno impiegati nel lavoro di valorizzazione delle Filiere forestali, nello sviluppo del mercato locale dei crediti di sostenibilità, nella promozione di una gestione multi-proprietario dei soprassuoli forestali e in tutti quegli interventi necessari ad aumentare la resilienza dei boschi nel post Vaia.