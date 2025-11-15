Nuovo bando del Comune di Udine per sostenere i giovani atleti. 150 contributi da 300 euro per atlete e atleti tra i 12 e 18 anni

Il Comune di Udine ha pubblicato oggi sul proprio sito istituzionale il nuovo Bando per l’erogazione di contributi destinati ai giovani atleti e alle giovani atlete per la stagione sportiva 2024/2025. Il provvedimento rappresenta un profondo rinnovamento rispetto al precedente FarSport, ormai divenuto poco efficace a causa della sovrapposizione con altre misure nazionali e regionali come Dote Famiglia FVG e il Bonus Sport. Da qui la scelta dell’Amministrazione di introdurre uno strumento moderno, mirato e più capace di rispondere alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi.

Una nuova filosofia: sostegno economico, merito e valori sportivi

Il nuovo bando nasce per offrire un sostegno economico concreto alle famiglie, ma anche per valorizzare la costanza, l’impegno e il comportamento sportivo dei giovani. Mira a incoraggiare la continuità dell’attività sportiva e a contrastare l’abbandono, premiando non solo il bisogno economico, ma anche la qualità del percorso sportivo dell’atleta. In questo senso, accanto al contributo economico, assume un ruolo centrale il riconoscimento della serietà negli allenamenti, della partecipazione regolare, della correttezza in gara e dell’adesione ai valori del fair play.

I contributi previsti sono 150, ciascuno del valore di 300 euro, e sono rivolti a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni non compiuti, residenti a Udine, tesserati presso associazioni e società sportive riconosciute dal sistema sportivo nazionale e provenienti da una famiglia il cui ISEE non superi i 30.000 euro (sono previsti criteri premiali in base alla fascia di reddito). L’iniziativa punta a sostenere lo sport come esperienza di crescita personale, come occasione per sviluppare autostima, senso di responsabilità e abitudini di vita sane.

“Negli ultimi anni il nostro precedente contributo si era di fatto sovrapposto a misure regionali e nazionali come Dote Famiglia FVG e il Bonus Sport, risultando sempre meno attrattivo per le famiglie” spiega l’assessora allo Sport, Chiara Dazzan.

“Per questo abbiamo scelto di ripensare completamente il modello, creando un bando diverso, che non si limitasse a un contributo economico, ma che introducesse criteri pensati per incentivare la pratica costante, contrastare l’abbandono sportivo e premiare l’impegno, la disciplina, la correttezza e i valori del fair play. Crediamo che lo sport non sia solo prestazione, ma educazione, crescita personale e benessere. Con questo nuovo strumento vogliamo sostenere le famiglie e allo stesso tempo valorizzare i comportamenti virtuosi delle ragazze e dei ragazzi che ogni giorno vivono lo sport con passione e responsabilità”.

I principi e i contenuti del nuovo bando

Il bando è rivolto a tutti i giovani di Udine tra i 12 e i 18 anni non compiuti che risultino tesserati presso società affiliate a Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva o Discipline associate sia per la stagione 2024/2025 sia per quella successiva. L’obiettivo è favorire la continuità della pratica sportiva, che rappresenta un elemento decisivo sia per il benessere psicofisico sia per la costruzione di un percorso di crescita armonioso.

Per questo motivo la valutazione delle domande tiene conto non soltanto della situazione economica ma anche del percorso sportivo complessivo dei giovani. Un ruolo centrale è attribuito alla storia sportiva dei ragazzi: vengono considerati il numero di anni di tesseramento continuativo presso la stessa disciplina, la frequenza con cui partecipano agli allenamenti durante la stagione e la costanza nelle presenze. In questo modo si valorizza chi dimostra impegno stabile, continuità e serietà nell’affrontare il percorso sportivo, anche al di là del risultato agonistico.

Grande importanza hanno inoltre i comportamenti tenuti durante allenamenti e gare. La condotta disciplinare, l’assenza di episodi antisportivi, il rispetto degli avversari, dei compagni, dello staff tecnico e degli arbitri sono elementi che contribuiscono a determinare il punteggio finale. Viene apprezzata anche la partecipazione a momenti formativi dedicati all’etica sportiva, al fair play e alla cultura del rispetto, segnale di un percorso educativo che va oltre la pratica della disciplina.

Ai risultati sportivi è riservata attenzione, ma con equilibrio: ciò che conta è il miglior risultato ottenuto in competizioni ufficiali, dal livello provinciale fino a quello nazionale. Questo criterio permette di riconoscere le eccellenze, senza però penalizzare chi pratica sport con passione e impegno pur senza raggiungere podi o titoli.

Come partecipare

La partecipazione avviene esclusivamente per via telematica. I genitori o i tutori devono presentare la domanda attraverso il sito istituzionale del Comune di Udine, accedendo con SPID o CIE, entro le ore 23.59 del 2 dicembre 2025. Alla domanda devono essere allegati la dichiarazione della società sportiva, il tesseramento relativo alla stagione 2024/2025 e la ricevuta di iscrizione per la stagione 2025/2026. Dopo la chiusura dei termini, l’Amministrazione elaborerà una graduatoria provvisoria, aprendo un periodo per eventuali osservazioni, e infine approverà la graduatoria definitiva.