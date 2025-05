Nuovo direttivo Federsanita Anci Fvg, approvati all’unanimità consuntivo e piano attività

Il Comitato direttivo di Federsanità ANCI FVG, riunito (modalità mista), nei giorni scorsi, presso la sede della Regione, a Udine, ha approvato all’unanimità il conto consuntivo 2024, il bilancio di previsione e il piano attività 2025. Presenti in sala : il presidente Napoli e i nuovi e confermati componenti degli organismi direttivi: Marco Terenzi, Stefano Turchetto, Giorgio Siro Carniello, Tiziana Del Fabbro e Deborah Marizza; da remoto i sindaci : Carlo Spagnol, Guido Nardini, Jessica Canton, Enrico Sarcinelli e Giuseppe Corbatto, i presidenti delle ASP di Pasiano di Pordenone, Luca Viotto e di ASP San Giorgio di Nogaro, Giacomo Venturini, il presidente della Fondazione “Opera Colledani Bulian”, di Valvasone Arzene, Valentino Florean, il coordinatore dei direttori delle ASP, Giovanni Di Prima e il presidente del Collegio Revisori dei Conti, Mauro Muzzin.

Il presidente Napoli ha sintetizzato gli esiti dell’Assemblea regionale congressuale del 4 marzo scorso e ha fornito aggiornamenti in merito ai successivi recessi da parte delle Aziende sanitarie e alcuni IRCCS. Quindi, ha passato la parola al neo presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Mauro Muzzin per la puntuale illustrazione del conto consuntivo 2024, che ha definito “solido ed equilibrato“, in pareggio come negli anni precedenti. Quanto al bilancio di previsione 2025, Muzzin ha dichiarato che, in continuità, con il bilancio 2024, le risorse disponibili consentiranno di proseguire e sviluppare ulteriormente progetti e iniziative (che hanno prodotto positivi risultati), insieme a quelle nuove, come sempre condivise tra tutti gli associati. I componenti del Direttivo hanno approvato, all’unanimità, entrambi i documenti contabili. Analoga approvazione per il “Piano attività” 2025, illustrato dalla segretaria regionale Tiziana Del Fabbro, insieme ai coordinatori delle diverse linee di attività: infanzia e adolescenza, Marco Terenzi; salute sul territorio, integrazione sociosanitaria e cooperazione sociale, prove di costruzione delle “Case di comunità”, a cura di Giorgio Siro Carniello; ASP e Case di Riposo comunali, a livello regionale e nazionale, a cura del Coordinatore dei DG, Giovanni Di Prima e dei coordinatori politici, Carlo Spagnol, Silvana Romano e Stefania Tassotti e il progetto “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di Salute” (2019 -2025). a cui attualmente aderiscono ben 132 Comuni su 215, in costante crescita, coordinato dalla Del Fabbro. In merito alle cooptazioni negli organismi direttivi, il presidente Napoli ha proposto Stefania Tassotti, presidente ASP Paluzza, quale coordinatrice dei Presidenti delle ASP e confermato il sindaco Carlo Spagnol (Sacile) e l’assessore Silvana Romano (Gorizia) quali coordinatori delle Case di Riposo comunali.

Tra i principali temi trattat anche le positive collaborazioni attivate con le federazioni regionali di Piemonte e Veneto e ANCI Salute Lombardi, che, tramite il tavolo interregionale prevenzione e promozione Salute, hanno prodotto l’importante iniziativa pubblica dell’11 aprile a Udine (Sala Ajace) “Il piacere di fare ”Comunità attive per la Salute e il Benessere a tutte le età. Buone pratiche, esperienze e alleanze”, una delle prime tappe degli eventi organizzati nell’ambito del Trentennale di Federsanità nazionale.