Nuovo naufragio nel Mediterraneo, Italia e Malta non sono intervenute. La denuncia di Sea Watch

Un altro naufragio nel Mediterraneo. Italia e Malta sapevano dell’imbarcazione sin dal pomeriggio di giovedì grazie ad Alarm Phone, ma non hanno inviato soccorsi, fino a quando non è stato troppo tardi. La barca si è capovolta. Delle almeno 35 persone a bordo solo 11 sono state portate in salvo a Lampedusa. È stato recuperato un corpo senza vita, mentre gli altri rimangono dispersi. L’aereo Seabird ha documentato le operazioni di ricerca, ma cercare i sopravvissuti non basta, commenta in una nota l’Ong Sea Watch, “andavano soccorsi immediatamente. Italia e Malta devono rispondere delle loro omissioni”.