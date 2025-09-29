Nuovo ospedale, la consegna all’Asfo entro il 18 novembre. Ma l’avvio dei reparti a singhiozzo nel 2026

La ditta costruttrice: risolti i problemi dei mesi scorsi, collaudi in fase di ultimazione, così il nuovo ospedale di Pordenone sarà consegnato all’Azienda sanitaria Friuli occidentale entro il 18 novembre, ma questo vuol dire poco o nulla perchè solo da quella data si potrà in realtà iniziare a programmare il progressivo trasferimento dei reparti che comunque si trascinerà per mesi nel 2026. Sulla questione si è espresso in maniera critica il segretario del Pd provinciale di Pordenone Fausto Tomasello: “A conti fatti e se tutto andrà bene l’apertura del nuovo ospedale di Pordenone avverrà con un altro anno di ritardo. Speriamo che nessun esponente della destra di governo esprima soddisfazione per questo risultato, e che tutti si occupino di tenere il passo del cronoprogramma che si sono dati dopo l’ultimo rinvio. Dopo 12 anni di attesa noi continuiamo a tenere gli occhi aperti e a denunciare altri rinvii”. “La tempistica annunciata conferma che l’inaugurazione del 2024 è stata una messa in scena elettorale fatta – accusa Tomasello – con la compiacenza del presidente Fedriga. Fratelli d’Italia ha aperto una crisi in Regione prendendo spunto dal malgoverno della sanità ma non pare sia servito a cambiare nulla”.