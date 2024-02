Nuovo ricorso dell’associazione A.C.Q.U.A Onlus sulla “revisione progetti salvaguardia delle comunità circostanti il Tagliamento”.

L’associazione A.C.Q.U.A Onlus ha inviato un nuovo ricorso relativo alla “revisione progetti salvaguardia delle comunità circostanti il Tagliamento”. L’atto è stato inviato ad una miriade di autorità compreso il Presidente della Repubblica, ministri e rappresentanti politici regionali (l’elenco in calce). Ne pubblichiamo i testo integrale:

Spett. Autorità, durante l’audizione promossa dalla regione FVG lo scorso 23/1, abbiamo assistito ad un’incomprensibile ignoranza dello studio Serteco effettuato sulla parte bassa (anse) del fiume Tagliamento. da parte dell’Autorità di Bacino. Tale studio, commissionato e pagato dalla regione FVG otto lustri fa, però non è mai stato reso operativo, malgrado l’importanza e il rigore delle verifiche di fattibilità dell’Università di Udine/Padova, realizzate su un plastico sperimentale! Esso promosso da insigni professori Nell’essenza la Serteco, in

questa ricerca, ha dimostrato che, fisicamente, nel Tagliamento sarebbero potuti transitare seimila Mc/s semplicemente collegando le due anse del cul de sac del fiume a valle del Cavrato, quindi ben oltre i 4000 mc/s giustificati per erigere opere a monte. La stessa soluzione è stata poi avallata e sostenuta nel 2015 dalla regione Veneto, pur limitandosi a indicare la larghezza di 100 mt. del canale di bypass. Rimaniamo perplessi sul modus operandi dell’Autorità di Bacino, che finora non ne ha mai azzeccata una, a iniziare dal Piano di Assetto Idrologico per Latisana che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale soltanto nel 2004 (nel contempo si continuava a costruire nelle zone a ridosso del Tagliamento come dimostrato dalle foto allegate; come comprovare i tanto declamati timori di esondazioni del fiume, che gli amministratori urlano a ogni piè sospinto richiedendo a gran voce sole opere a monte? (citiamo la parabola della ‘pagliuzza nell’occhio del fratello senza vedere la trave nel proprio’, tradotto in napoletano: chiagne e fotte) Dal Messaggero Veneto 13/2/2024: «Grazie alle opere realizzate – ha proseguito l’Assessore regione FVG Scoccimarro – abbiamo già evitato scenari drammatici lo scorso novembre». Vero, ma non dice che i lavori sono stati finanziati con le somme previste a suo tempo per le casse d’espansione che avrebbero inutilmente devastato un corso d’acqua preso a modello per rinaturalizzare l’Isar, un fiume affluente del Danubio, che attraversa Monaco di Baviera il quale, da quando è stato riportato a uno stato “naturale”, investendo decine di milioni di Euro, non è più esondato laddove prima era stato brutalmente canalizzato.

16 Febbraio 2024

Vista la predetta narrativa caldeggiamo la soluzione scoperta e appresa dallo studio Serteco, elaborato ma rimasto per ben 40 anni nel cassetto!, a meno che non si possa dimostrare la sua inefficacia. Questa associazione è stata costituita nel 2001 per la sola ragione sociale della salvaguardia del Tagliamento e delle sue genti senza fini politici ed economici e ciò è stato ammesso pure dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al quale siamo grati per questo riconoscimento.

Quindi, come atto conclusivo di questo sforzo di tutela, sollecitiamo la realizzazione di questo bypass il quale è stato riscontrato dal modello fisico, essere di gran lunga più efficace, meno costoso, (una frazione della spesa preventivata di altri progetti), e facilmente realizzabile di altre proposte. Nel frattempo si proceda ad eseguire quelle opere di manutenzione estremamente necessarie, come si faceva ai tempi del Doge di Venezia. Tutto ciò, assieme alla rimozione della vegetazione e accumulo di detriti, dovrebbe risolvere una volta per tutte il timore di esondazioni.

Distinti saluti.

Renzo Bortolussi

presidente A.C.Q.U.A.

