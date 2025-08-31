Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo. Mercoledì presentazione della nuova stagione artistica

Si riapre nuovamente la sala del Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo per accogliere il pubblico, mercoledì 3 settembre, alle 11.30, alla presentazione della nuova stagione artistica 2025/2026 proposta da ArtistiAssociati – Centro di Produzione teatrale. L’invito alla conferenza stampa di presentazione è esteso a tutti gli spettatori, ai curiosi e a quanti vogliano conoscere in anteprima i titoli degli spettacoli scelti. Un’attenzione speciale per i numerosi e affezionati abbonati che potranno così scoprire in anticipo la proposta artistica che si articolerà dai prossimi mesi, fino alla primavera del prossimo anno.

Il cartellone sarà svelato ai presenti dal direttore artistico Walter Mramor e sarà caratterizzato da una proposta molto nutrita e diversificata che porterà nel centro isontino grandi interpreti del teatro italiano impegnati in testi classici o drammaturgie contemporanee imperdibili. Ancora una volta sarà una stagione che saprà emozionare, sorprendere e coinvolgere profondamente. Sarà un ‘racconto teatrale’ che ci accompegnerà in un intenso viaggio artistico e culturale senza tralasciare temi importanti e uinversali, e storie d’attualità. Non mancheranno naturalmente le proposte per il pubblico giovane, per la fascia dei più piccoli e per il coinvolgimento di tutta la famiglia.