Nuovo Teatro comunale e sala Bergamas di Gradisca d’Isonzo: gli spettatori sfiorano le 12 mila unità

Il teatro piace molto ai Gradiscani! Dai dati emersi dall’ultimo questionario di gradimento sottoposto agli abbonati del Nuovo Teatro Comunale, oltre il 90 per cento degli interpellati hanno molto apprezzato la stagione proposta: in particolare ‘A spasso con Daisy, la pièce profonda e poetica tratta dall’omonimo Pulitzer, con la straordinaria Milena Vukotic, ‘Antenati’ l’interessante lavoro di e con Marco Paolini, l’esuberante e originale black story con Veronica Pivetti ‘Stanno sparando sulla nostra canzone’ e la divertente commedia ‘L’uomo ideale’ con Simone Montedoro e Tonino Fornari.

Sono state molto apprezzate anche le due originali proposte di danza ‘Lili Elbe Show’ e ‘Fellini, la dolce vita di Federico’. Dopo gli anni bui che hanno spento i riflettori sul teatro, si può davvero parlare di un risveglio culturale ed artistico: quest’anno al Nuovo Teatro hanno sottoscritto gli abbonamenti quasi in 200 (dato in crescita rispetto ai precedenti) e gli sbigliettamenti sono aumentati in maniera significativa registrando in più di un’occasione il tutto esaurito. È stato gettonato anche l’appuntamento fuori abbonamento che anticipava la stagione con i divertentissimi Maxino e Flavio Furian che hanno richiamato a teatro tante persone da più parti della regione.

Le sale gradiscane gestite da ArtistiAssociati – Centro di Produzione Teatrale sono state frequentate da quasi 12mila spettatori: circa 10mila al Nuovo Teatro Comunale e oltre 2mila alla Sala Bergamas.

Un dato particolarmente interessante riguarda la nuova rassegna ‘Innesti, connessioni teatrali affatto prevedibili’ organizzata alla Sala Bergamas che ha coinvolto circa un migliaio di persone: dopo la prima serie di proposte teatrali avviate in autunno e vista la risposta favorevole del pubblico, ‘Innesti’ è stata arricchita di una seconda parte, che proseguirà fino a giugno, con lavori estremamente diversi tra loro tanto da attirare la curiosità sia degli abbonati tradizionali che di una nuova platea di interessati. Questo progetto si include nelle mission che ArtistiAssociati ha assunto come Centro di Produzione Teatrale: valorizzare gli spazi gestiti e l’unicità del territorio, mettendo a sistema il settore produttivo e quello dell’ospitalità in un programma organico e articolato sviluppato attorno all’idea della cultura quale fattore determinante per il benessere delle persone, e in rete con gli eventi previsti da GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura.

«Il nuovo riconoscimento di Centro di Produzione Teatrale – sottolinea il direttore artistico Walter Mramor – ha certamente portato nuova linfa sul territorio e ci ha consentito di ampliare la programmazione degli spazi gradiscani arricchendo di appuntamenti fuori abbonamento la Stagione del Nuovo e rendendo più articolata la proposta della Sala Bergamas. Per questo spazio, da sempre aperto all’innovazione, abbiamo pensato ad una rassegna legata alla nuova drammaturgia, al teatro civile, alle tematiche storiche e di attualità e sono felice di riscontrare che al suo esordio gode già di un pubblico affezionato. Gradisca è una cittadina recettiva e aperta alle novità: proporre percorsi fuori dalle consuetudini può essere molto stimolante. Siamo già al lavoro per la prossima Stagione Artistica, che immaginiamo varia, ricca di proposte originali e pensata per tutte le età, a partire dalle nuove generazioni».

È sempre molto seguita infatti la ‘sezione’ giovani e giovanissimi, dove i numeri sono aumentati fino a sfiorare le 1500 presenze: il teatro ragazzi ha registrato un incredibile apprezzamento con l’introduzione delle rassegne ‘Dicembre da favola’ e ‘Le favole del buon mattino’, oltre che la classica ‘Spazio Ragazzi’ che correda la stagione di prosa con gli appuntamenti domenicali destinati a tutta la famiglia.

Ricordiamo infine che nell’ambito della formazione anche in questa stagione il Corso di teatro, che si sviluppa nell’intero periodo invernale per i bambini delle scuole elementari e per i ragazzi delle medie, ha registrato il tutto esaurito.

«I risultati di ArtistiAssociati – commenta l’assessore comunale alla Cultura, Marco Zanolla – sono sotto gli occhi di tutti e sono dovuti al lavoro di una grande squadra e alle sconfinate capacità di Walter Mramor. Soprattutto nell’affrontare le sfide di un Teatro che, per rimanere al passo con un pubblico giustamente sempre più esigente, in particolare modo nel post pandemia, ArtistiAssociati ha saputo costruire il giusto connubio tra tradizione e innovazione, azione premiata visti i risultati. I gestori delle nostre sale sono una vera e propria azienda culturale che da lustro alla nostra cittadina e che porta in dote un Centro di Produzione Teatrale riconosciuto ai massimi livelli nazionali. Questo vanto permette di essere attrattivi quanto le realtà maggiori della nostra Regione». «Il mio personale ringraziamento – conclude l’assessore -, assieme a quello dell’Amministrazione, va tutto al numeroso e colto pubblico delle strutture gradiscane, il quale ha dimostrato di aver ben inteso la volontà che abbiamo assunto nel costruire rassegne sempre più capaci di portare grandi nomi del teatro nazionale assieme a spettacoli spiccatamente di innovazione e di ambito sociale con, ma non solo, la rassegna “Innesti” e che permette, assieme al Teatro Ragazzi, di far conoscere meglio l’universo teatrale, ricco di sfaccettature e di espressioni».