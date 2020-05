Nuovo video dal Geoparco Alpi Carniche, riapre anche il museo geologico ad Ampezzo

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Un nuovo video è stato caricato sul canale youtube del Geoparco Alpi Carniche, con l'area Monte Dimon-Paularo e la forra di Las Calas (forra non accessibile dopo la tempesta Vaia). Inoltre da questo fine settimana il Museo Geologico della Carnia, ad Ampezzo, riapre ai visitatori, igienizzato e riorganizzato per garantire una visita in totale sicurezza. Sabato 30 e domenica 31 aprirà con orario 15-18. Da martedì 2 giugno orario estivo, ossia tutti i giorni (escluso il lunedì), dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Ultimi ingressi alle 17.30, per ragioni di sanificazione. Ingresso libero.